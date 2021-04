Uzman İsim uyardı "Burun estetiği yaptırmadan önce iki kez düşünün!"

Son yıllarda sağlık sisteminin gelişmesi ve sosyal medyanın da etkisiyle eskiden korku duyulan ve pek yanaşılmayan burun estetiği yaptırma oranlarında patlama yaşanıyor. Son yıllarda dünya genelinde ve Türkiye'de burun yapısından şikayetçi olan ve burun bölgesinde rahatsızlıkları bulunan on binlerce kişi burun estetiği yoluna başvururken, Gaziantep Özel MMT Amerikan Hastanesi Kulak, Burun, Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Adem Baltacı, bu tür operasyonlarda dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Burun estetiğinin dünyada en çok yapılan estetik operasyon olduğunu vurgulayan ve burun estetiği yaptırmadan önce iyi düşünmek gerektiğini belirten KBB Uzmanı Opr. Dr. Adem Baltacı, vatandaşların özellikle sosyal medyanın etkisi ve gelişen teknoloji ile estetik olmaya daha çabuk karar verdiklerini vurguladı.

"DÜNYADA EN SIK YAPILAN ESTETİK TÜRÜ"

Burun estetiği yapılma sayılarında son yıllarda patlama yaşandığını açıklayan Gaziantep Özel MMT Amerikan Hastanesi Kulak, Burun, Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Adem Baltacı, "Burun estetiği şu anda dünyada en çok yapılan estetik operasyon olarak öne çıkıyor. Bunda sosyal medyanın etkisi, insanların algı değişimlerin etkisi burun estetik oranlarının artarak devam etmesine yol açıyor. Bu konuda bize de talep giderek artıyor. Burun estetiğinin yaygınlaşmasındaki en önemli iki sebepten bir tanesi sosyal medya olabilir. İnsanlar sosyal medya üzerinden her şeye çok kolaylıkla ulaşabiliyor. Sonuçlarını görebiliyorlar, süreci görüp, takip edebiliyorlar. Bunu görünce de cesaretleniyorlar. İkinci sebep de gelişen teknoloji. Teknoloji ile burun estetiği sayıları çok fazla şekilde arttı. Yeni çıkan teknikler ve aletler burun estetiği sayılarını arttırdı. Özellikle Piezo cihazının çıkması doktorların da elini kuvvetlendiriyor. Hastalar da bu etkenler doğrultusunda süreci gördükleri için daha rahat bir süreç, daha güzel sonuçlar ve daha garanti sonuçlar gördükleri için ameliyata daha kolay karar verebiliyorlar. Çünkü estetik operasyonlarda herkesin beklentisi muhteşem sonuçtur. Muhteşem bir sonucu elde edebilmek için de teknik, tecrübe ve teknolojik cihazların daha uygun olması gerekir. İnsanlarda bunları gördüğü için estetik olma kararları daha kolay olabiliyor" dedi.

"İKİ TEKNİKLE UYGULANIYOR"

Burun estetiğinin iki şekilde yapıldığını açıklayan Opr. Dr. Adem Baltacı, "Burun estetiği genel olarak iki prosedür üzerine yapılmaktadır. Bunlardan biri kapalı burun estetiği, diğeri ise açık teknik burun estetiğidir. Biz genelde açık teknik burun estetiğini yapıyoruz. Her iki teknikte de hasta bize burun şeklinden rahatsız olmasından ve beraberinde nefes problemleri yaşamasından dolayı başvuru yapıyor. Aslında sadece burun şekli bozukluğu bile ameliyat sebebi olabilir. Genellikle hasta tercihiyle ameliyat yapılıyor. Yani genel olarak burun estetiğini doktor ya da doktorlar önermez ama hasta taleple gelince karşılıklı konuşularak ameliyata karar verilir" ifadelerini kullandı.

"OPERASYONLAR HER GEÇEN GÜN GELİŞİYOR"

Burun estetiği ameliyatlarının er geçen geliştiğini ve kolaylaştığını aktaran Opr. Dr. Adem Baltacı, "Burun estetiği her geçen gün değişiyor. Yeni teknikler ve yeni cihazlar ortaya çıkıyor. Buna uyum sağlamak adına biz de her zaman kendimizi geliştiriyoruz. Özellikle Piezzo cihazı dediğimiz cihaz kemikleri kırmadan ultrasonik ses dalgaları ile burnu şekillendirdiğimiz cihaz günümüzde popüler olan bir cihaz. Bu teknikle yapılan ameliyatlarda daha konforlu bir süreç geçiyor ve daha pürüzsüz burunlar elde edilebiliyor. Hastalarımızın tercihine göre burun şeklini belirleyebiliyoruz. İyileşme sürecini de daha hızlı hale getirebiliyoruz. Tabiki burun estetiğine karar verilmeden önce hastalarımız tarafından iyice düşünülmeli, özellikle psikolojik açıdan burun estetiğine hasta kendini hazırlamalı. Doktor ile karşılıklı görüşerek, detayları konuşarak iyice emin olduktan sonra bu operasyona girmeli. Çünkü her ne kadar süreç güzel geçse de hastaların beklentisi farklı olduğunda sonuç memnuniyetsiz olabiliyor. Memnun ve mutlu olabilmek için doktorla diyalog halinde olmakta ve en uygun teknikle ameliyatı yapmakta fayda var" şeklinde konuştu.

"10 GÜNDE HER ŞEY NORMALE DÖNÜYOR"

Estetik ameliyatının yaklaşık iki saat sürdüğünü ve 10 gün içerisinde hastanın toparlanabildiğini ifade eden Uzman Dr. Baltacı, "Ameliyat kararı alındıktan sonra hastalarımıza ön tetkikler yapılarak ameliyata alınmakta. Burun estetiği ameliyatı ortalama 2 saat sürmekte. Ameliyat sonrası hastaların dikkat etmesi gereken şeyler var. Ameliyat sonrası 3 ve 7 günde hastalarımızın kontrolleri oluyor. Ameliyat sonrası genelde silikon tamponlar kullanılıyor. Burun içine nefes alabilmesi için kullanılıyor bunlar. Sonrasında 3. gün bu tamponlar çıkarılıyor, 7. günde ise tüm bandajlar ve ateller çıkarılıyor. Hastalarımız toplamda 10 günde normal seyrine dönebiliyor. Ameliyat sonrası süreçte de dikkat edilmesi gereken durumlar sert darbelerden kaçınmaktır. Havuza, denize girmekte herhangi bir sorun olmaz. Günlük hayatlarında da hiçbir sıkıntı olmaz, maske takmalarında da engel yok. Sadece sert darbelerden korunmaları hastalar adına yeterli olur. Çünkü burun ortalama 6 ayda son şeklini bulabiliyor. Bu 6 aylık süreçte de hastaların özellikle sert darbelerden uzak durması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

"NADİR DURUMLAR DIŞINDA HER İNSANA UYGULANABİLİYOR"

Gaziantep Özel MMT Amerikan Hastanesi KBB Uzmanı Opr. Dr. Adem Baltacı, burun estetik ameliyatlarının hemen hemen herkese yapılabileceğini de aktararak, "Burun estetiği çok nadir durumlar dışında herkese yapılabilmekte. Genetik kanama bozukluğu olanlar veya ek hastalığı olanlar dışında isteyen ve burun yapısından rahatsız olan herkese bu operasyon yapılabiliyor. Yani burun estetiği tamamen hasta tercih ile yapılan bir operasyondur. Tabiki ileri derecede nefes problemi olan, burun kemiğinde eğrilikler, kırıklıklar olan hastalara sağlık açısından zaten bu operasyon yapılıyor. Ama hiçbir sağlık problemi olmadan, hasta tercihiyle de bu operasyon yapılabiliyor" diye konuştu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı