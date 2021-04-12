Uzman isim uyardı! Koronavirüs hastaları için hayat kurtaran tavsiye: Sıcak duş almayın!

Yoğun bakımda görevli, Kovid-19 hastalarıyla ilgilenen Uzm. Dr. Serpil Özsezgin tarafından yapılan uyarılarda, Kovid-19 virüsü taşıyan kişiler için hayat kurtarıcı tavsiyeler verildi. PCR testi pozitif çıkan kişilerin sıcak suyla banyo yapmalarının ve buharlı odada bulunmalarının yanlışlığına değinen Özsezgin, ayrıca bu kişilerin uzun kollu kıyafet tercih etmesi gerektiğine dikkaç çekti.

"SOLUĞUNUZDAN ÇIKAN VİRÜSLER TEKRAR AKCİĞERE İNİYOR"

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre, bu hayat kurtarıcı donelerin toplumca pek fazla bilinmediğine dikkat çeken Özsezgin, Kovid-19 hastalarının burharlı duş aldıklarında hastalığı ağır geçirme ve yoğun bakıma girme riskinin önemli ölçüde arttığını belirterek, “Hastalığınızın ilk zamanlarında ‘Bir duş alayım, ter atayım’ düşüncesiyle, dikkat etmeden biraz sıcak suyla duş alınması sırasında, kendi soluğunuzdan dışarı çıkan virüsler, banyodaki sıcak hava ve buharın etkisi ile tekrar akciğerinize giriyor. Böylece farkında olmadan kendi kendinizi reenfekte ediyorsunuz. Bu da viral yükünüzü artırıp hastalığı ağır geçirmenize neden oluyor” dedi.

"AYRI BANYO - TUVALET KULLANMALI"

Kovid-19 tanısı alan kişilerin özellikle de ateşinde yükselme belirtileri varsa sıcak duştan kesinlikle uzak durması gerektiği uyarısında da bulunan Uzm. Dr. Özsezgin, birçok insanın buhar banyosu ve sıcak duş ile rahatlama olacağını ve vücudun direnç kazanacağını düşündüğünü ancak bunun yanlış bir kanı olduğunu vurgulayarak, "Kovid-19’da bu durum büyük risk içeriyor. Buharlı bir ortamda soluk alıp verme sırasında virüs yükünü kendi kendinize artışmış olursunuz.

Kovid-19 hastası bir kişi ile yaşarken ayrı yataklarda uyunması, mümkünse ayrı banyo ve tuvaletin kullanılmasını öneriyoruz. Ortak yaşam alanı yerine bir odada izole olunması gerekiyor. Hastanın ateşi 38 dereceyi geçerse veya zorlu solunum durumunda mutlaka 112’nin aranarak yardım istenmesi gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Koronavirüsten sakınmak için de geçerli olan yöntemlerden bahseden Özsezgin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Evden çıkarken uzun kollu bir ceket giyilmesini öneriyoruz.

Özellikle uzun saçlı bireylerin saçlarını toplaması, bilezik, küpe ve takı takılmaması çok önemli.

Birçok kişi maskeyi evden çıktıktan sonra apartman boşluğunda takıyor bu da doğru bir davranış değil.