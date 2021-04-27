Uzman isim uyardı: “Pandemiyi bitirmenin en etkili yolu aşılamadır”

Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Taylan Çebi, aşılama hakkında açıklamalarda bulundu. Çebi, 24-30 Nisan Dünya Aşı Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada ünümüze kadar pek çok önemli hastalığın aşısının Türkiye'de başarılı bir şekilde uygulandığını ifade ederek, "Aşı, birey ve toplum sağlığının korunması için bilinen en etkili ve ekonomik yöntemdir. Mekanizmal olarak patojen organizmaların zayıflatılmış ya da ölü bir şekilde vücuda verilmesi veya farklı mekanizmalarla patojene karşı antikor üretmeyi hedef alan koruyucu uygulamalardır. Günümüze kadar pek çok önemli hastalığın aşısı ülkemizde başarılı bir şekilde uygulanmaktadır" dedi.

"AŞILAMANIN ÖNEMİ TOPLUMA ANLATILMALI"

Aşılama ve bağışıklık kazandırma çalışmalarındaki hedef ve amaçlarından bahseden Çebi, "Toplumlarda aşı ile önlenebilir hastalıkların ortaya çıkışını engellemek, dolayısıyla da bu hastalıklardan sebep alan ölümlerin ve sakatlıkların önüne geçmektir. Bir sağlık neferi olarak, içerisinde bulunduğumuz Covid-19 pandemisi dolayısıyla ilgili haftanın daha da bir ehemmiyet kazandığını ve aşının, aşılanmanın öneminin toplumumuza her platformda aktarılması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"ETKİN MÜCADELE İÇİN BAĞIŞIKLIK ŞART"

"Bizler sağlık çalışanları olarak biliriz ki; bir toplumda bir enfeksiyona ve hastalığa karşı bağışık bireylerin oranı azalacak olursa salgınlar ortaya çıkar" diyen Çebi, "Yani salgınları kırabilmenin yolunun bağışıklık kazanma, bağışıklama olduğu bilinen bir gerçektir. Bu sebeple, etkili ve özgün bir antiviral tedavisi olmayan Covid-19 hastalığının etkin bir şekilde yok edilebilmesi için önümüzde bağışıklama, bağışıklık kazanma modülüne uyan 3 metodumuz vardır. Bunlardan ilki, sürü bağışıklığı. Tüm dünyada yaşayan insanların çoğunun uzun yıllar boyunca süren salgın neticesinde hastalığa yakalanarak bağışıklık kazanması ve toplumsal bir immünite oluşturması. İkincisi mutasyona açık olan bu virüsün iyi yönde bir mutasyon geçirerek insandan insana bulaşma ve hastalık yapabilme yeteneğini kaybetmesi ile salgının kırılması fakat virüsün geçireceği mutasyon ile virüs daha da ölümcül ve kötü seyirli de olabilir. Bu bahsettiğimiz iki farklı metodun ne kadar uzun bir sürede gerçekleşebileceği ve gerçekleşme sürecinde ise tüm insanlığa ne kadar acı bir fatura çıkartabileceği öngörülemez. Görünen o ki bu Covid-19 pandemisini bitirmenin en etkili ve güvenilir yolu üçüncü metodumuz aşılamadır" ifadelerine yer verdi.

"AŞIYI REDDETMEK TOPLUMSAL BİR SORUN"

Aşı olup olmama kararı, aşıyı reddetme ve aşı karşıtı propagandalar yapmak sadece o bireyi değil tüm toplumu ilgilendiren ciddi bir sorun olduğunu aktaran Çebi şunları söyledi: "Bizlere düşen görev aşıya ve aşılanmaya karşı bilimsel olmayan yargıları toplumun aşılanması ve bağışıklaması konusunda geri planda bırakmak, aşılanmaya yönelerek tüm toplum olarak salgını kırabilecek zinciri kol kola girerek oluşturabilmektir."

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı