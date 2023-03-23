Uzman isim uyardı! Ramazan ayı boyunca bu 3 hatayı sakın yapmayın!

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte en çok yapılan 3 hataya karşı uyardı.

Melahat Ersoy
Editör
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Uzman isim uyardı! Ramazan ayı boyunca bu 3 hatayı sakın yapmayın!

Onbir ayın sultanı mübarek Ramazan ayı başladı. Vatandaşlar ilk sahura kalkarak oruç tutmaya başladı. Rahat bir Ramazan ayı geçirilmesi için bazı yapılması gerekenler var. Bu konuda Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, vatandaşları uyardı.

İŞTE O 3 HATA

Müftüoğlu köşe yazısında en çok yapılan 3 hatayı anlatarak şu ifadeleri kullandı:

"HATA 1

'Sahur' yapmadan oruç tutmak! Oluşturabileceği hipoglisemi nedeniyle ciddi bir hatadır.

HATA 2

'İftar sofraları'nı 'ifrat sofraları'na çevirmek! Metabolizmayı altüst edeceği mide fesadına(!) yol açabileceği için mutlaka uzak durulması gereken bir hatadır.

HATA 3

Bu mübarek ayın 'diyet ayı' değil, 'niyet ayı' olduğunu unutmak! Farklı mecralarda yayımlanan çakma ramazan diyeti formüllerinden lütfen uzak durun. "

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