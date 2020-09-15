Uzman isimden flaş açıklama: Salgın İstanbul'da yeniden başladı

Koronavirüs salgınında ülkemizde yeni vaka sayısı artmaya devam ederken İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr.Tufan Tükek, korkutan bir açıklamada bulundu. Twitter hesabından açıklama yapan Prof. Dr.Tufan Tükek, Çapa Tıp Fakültesinde yapılan 530 koronavirüs testinin 81'inin sonucunun pozitif çıktığını belirtti. Tükek testlerin pozitif çıkma oranının yüzde 15'i geçtiğini belirtti.

Salgının İstanbul için yeniden başladığını belirten Tükek, Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Çapa’da 530 testin 81’ i pozitif. Pozitiflik oranı %15 i geçti. Bugünden artık salgının İstanbul için yeniden başladığını söyleyebiliriz. Ağırlıklı gençler ve maalesef zatürre oranı yüksek. Moral bozmak için değil tedbir alın diye yazıyorum. Yoksa herkes üzülecek."

Çapa’da 530 testin 81’ i pozitif. Pozitiflik oranı %15 i geçti. Bugünden artık salgının İstanbul için yeniden başladığını söyleyebiliriz. Ağırlıklı gençler ve maalesef zatürre oranı yüksek. Moral bozmak için değil tedbir alın diye yazıyorum. Yoksa herkes üzülecek. — Prof. Dr. Tufan Tükek (@tufantukek) September 14, 2020

"BİLİM İNSANLARIMIZIN ÖNERİLERİNİ DİKKATE ALALIM"

Tükek yaptığı diğer bir paylaşımda vatandaşları önerileri dikkate almaya davet etti. Tükek şunları kaydetti:

"İngiltere, Fransa, İspanya halkın kurallara en az uyduğu ülkeler. Sonuç, 10 binden fazla günlük hasta sayısı. Sağlık sistemimiz çok iyi ama halk olarak yapmamız gerekenler var. Sağlık Bakanlığımızın ve bilim insanlarımızın önerilerini dikkate alalım."

14 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 112 bin 563 test yapıldı, 1716 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 63 hasta vefat etti, 1225 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 260 bin 58'e çıktı.

Toplam test sayısı 8 milyon 632 bin 123, vaka sayısı 292 bin 878, vefat sayısı 7 bin 119 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta sayısı 25 bin 701, ağır hasta sayısı 1301, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,1 oldu.

BAKAN KOCA: "BULAŞMA HIZINDA YAVAŞLAMA YOK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Hastalığın bulaşma hızında tespit edilmiş bir yavaşlama yok. Bugün hastalığa yakalanan 1.716 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısı 60’tan fazla. Tek tek mücadele edemeyiz ama birlikte galip gelebiliriz. BİRLİKte TEDBİRlere uyalım. " ifadelerine yer verdi.