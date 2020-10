Uzman şef uyardı: Sinir sistemine etki ediyor, nefessiz bırakıyor

Türkiye'de tüketilmeyen ancak denizlerdeki varlığı artan ve tehlikeye neden balon balığına ilişkin olarak Japon şef Yasuo Uekusa, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Balon balığını tüketmenin oldukça tehlikeli olduğunu ve pişirmek için de özel bir eğitim almak gerektiğini dile getiren Yasuo Uekusa, söz konusu balığın Japonya'nın Shimoneseki şehrinde ve genelde kuzeyinde çıktığını söyledi.

Yasuo Uekusa, Japonların bu balığı çok sevdiğini ve fiyatının yüksek olduğunu belirterek," Bu balığı kesmek için lisans gerekiyor lisansı olmayan yaparsa ceza veriliyor ve aşçının lisansını iptal ediyorlar. Bu balığın ciğer ve yumurtalıklarında zehir bulunuyor. Buralara dokunmadan kesmek gerekiyor. İnce işçilik gerekiyor. Ciğeri az bir şey kesersen o zehir her tarafa yayılıyor. Ölüme kadar götürüyor. 8 saat içerisinde zehir bütün vücuda yayılıyor. Sinir sistemine etki ediyor ve nefessiz bırakıyor" diye konuştu.

"BALON BALIĞI ZEHİRLİ, DİKKATLİ OLMAK GEREKİYOR"

Balon balığının mezgit balığı ile karıştırıldığını ve dikkatli olunması gerektiğini ifade eden şef Uekusa, balon balığının çok fazla çeşidinin olduğunu söyledi. Uekusa,"En çok kağıt gibi ince kesiliyor ve çiğ olarak tüketiliyor. Japonya'da yapan çok usta var ama Türkiye'de bunu yapan yok, diye biliyorum. Tanesi 700-800 lira zaten. Fiyatı da çok yüksek. Japonya'da temizlemesi zor olduğu için işçilik de alıyorlar. Mezgit balığı ile balon balığı şekil olarak benziyor ancak balon balığı zehirli. Çok dikkat etmek gerekiyor" şeklinde konuştu.

"ZEHİRLİ VE SALDIRGAN DA OLABİLİYOR"

Balıkçı Erdal Can, bir balıkçı arkadaşının bu balon balığına dokunması sonucunda zehirlendiğini dile söyledi. Can şöyle konuştu: "Dün bir balıkçı arkadaşımızın eline battı. Eli, diğer elinin 1,5 katına çıkacak kadar şişti. Tek tük tuttuğumuz balıkların arasından çıkıyor. Fark ettiğimiz an hemen denize atıyoruz. Zehirli ve saldırgan da olabiliyor"

"YENİLECEK BİR BALIK DEĞİL"

Balıkçı Onur Can, balon balığını satmadıklarını dile getirerek," Yenilecek bir balık değil. Zehirli bir balık. Dokunduğunuz zaman bile elinizi şişiriyor. Kendisini de savunmak için karın bölgesinden şişiyor. Biz tezgahlarımızda yer vermiyoruz bu balığa" dedi.