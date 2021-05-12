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  3. Uzmanından bayram uyarısı! Ramazan Bayramı'nda "uygun fiyatlı" bayram şekeri ve çikolatalara dikkat!

Uzmanından bayram uyarısı! Ramazan Bayramı'nda "uygun fiyatlı" bayram şekeri ve çikolatalara dikkat!

Bayram alışverişinin olmazsa olmazı şekerleme ve çikolataların bayramda aşırı tüketim sonucu sağlığı kötü etkileyebileceğini belirten Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Abdussamed Boyu, aldığınız ürünlerin kalitesi ve fiyatları yönünden de kötü yönde ekiler yaratabileceğini söyleyerek önemli açıklamalarda bulundu.

Uzmanından bayram uyarısı! Ramazan Bayramı'nda "uygun fiyatlı" bayram şekeri ve çikolatalara dikkat! 1122

Çikolatanın, gerçek çikolata yağından kakaoyla birlikte üretilen sağlıklı ve lezzetli bir ürün ancak kokolinin, üretiminde gerçek çikolata yerine farklı bitkisel yağlar kullanılarak kakaoyla birlikte üretilen çikolata benzeri bir ürün olduğunu belirten Boyu, "Kalitesi ve fiyatları farklıdır. Gerçek çikolatanın kalitesi, lezzeti ve fiyatı her zaman kokolinden daha yüksektir." dedi.