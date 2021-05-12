Uzmanından bayram uyarısı! Ramazan Bayramı'nda "uygun fiyatlı" bayram şekeri ve çikolatalara dikkat!

Çikolatanın, gerçek çikolata yağından kakaoyla birlikte üretilen sağlıklı ve lezzetli bir ürün ancak kokolinin, üretiminde gerçek çikolata yerine farklı bitkisel yağlar kullanılarak kakaoyla birlikte üretilen çikolata benzeri bir ürün olduğunu belirten Boyu, "Kalitesi ve fiyatları farklıdır. Gerçek çikolatanın kalitesi, lezzeti ve fiyatı her zaman kokolinden daha yüksektir." dedi.