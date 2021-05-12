Uzmanından bayram uyarısı! Ramazan Bayramı'nda "uygun fiyatlı" bayram şekeri ve çikolatalara dikkat!
Uzmanından bayram uyarısı! Ramazan Bayramı'nda "uygun fiyatlı" bayram şekeri ve çikolatalara dikkat!
Bayram alışverişinin olmazsa olmazı şekerleme ve çikolataların bayramda aşırı tüketim sonucu sağlığı kötü etkileyebileceğini belirten Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Abdussamed Boyu, aldığınız ürünlerin kalitesi ve fiyatları yönünden de kötü yönde ekiler yaratabileceğini söyleyerek önemli açıklamalarda bulundu.