Uzmanından hayati uyarı: Koronavirüsü tam atlatmadan oruç tutarsanız...

Bağışıklık sistemi ya da immun sisteminin vücudu mikroorganizmalara ve zararlı maddelere karşı koruyan yapı olduğunu belirten İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Sedat Özdemir, ölümcül virüse bu sistemin güçlü tutulması gerektiğini söyledi.

Özdemir, “Sağlıklı bireylerin oruç tutması, Kovid-19 enfeksiyonu açısından bir risk teşkil etmemektedir. Ancak kronik rahatsızlığı olanlar ile halen Kovid-19 virüsü ile enfekte olan kişilerin oruç tutmaları immun sistemleri açısından çok riskli bir durumdur. Testi pozitif çıkan hastalar, nasılsa hastalığı hafif veya belirtisiz geçiriyorum diye tam iyileşmeden, keyfi bir şekilde ilaçları kullanmayı ihmal ederek oruç tutmamalıdır. Ayrıca bağışıklık sistemlerini güçlü tutmalı ve virüsün yayılımını kolaylaştırarak ölüme davetiye çıkarmamalılar” ifadelerini kullandı.

İYİLEŞMİŞ HASTALAR ORUÇ TUTABİLİR

Tam iyileşen Kovid-19 enfeksiyonu geçirmiş kişilerin oruç tutabileceğini aktaran Dr. Öğr. Üyesi Sedat Özdemir, “Etkili bir immun sistem için sağlıklı beslenme kadar yeterli sıvı alımı da önemlidir. Bu yüzden oruç tutulan dönemde yeteri kadar sıvı alımına dikkat edilmelidir. Yine fiziksel aktivitelerin de immun sistemi canlı tuttuğu unutulmamalıdır” şeklinde konuştu.

GEREKLİ VİTAMİN VE MİNARELLER ALINMALI

İmmun sistemini aşırı sıcak ya da soğuk gibi dış etkenlerin zayıflatabileceğinin altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Sedat Özdemir, ''Vitamin ya da mineraller tam olarak alınamadığı beslenme bozukluğu durumları ile kanda glükoz seviyesinin yüksekliğiyle seyreden şeker hastalığında immun sistem fonksiyonları bozulur'' dedi.

Özdemir, “Yine immun sistemlerin zayıflamasına neden olan kronik hastalığı olan kişilerde Kovid-19’un daha sık görüldüğü, bu kişilerin hastalığı daha ağır geçirdiği izlenmiştir. Hastalığın tedavisinde immun sistemi güçlendirmek ana hedef olmakla birlikte en başarılı yöntemdir” bilgisini paylaştı.

DİYABET HASTALARI DİKKAT!

Diyabet hastalarının koronavirüsü ağır geçirdiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Özdemir, “Kanda şeker seviyesinin yüksekliğiyle diyabet ortaya çıkıyor. Kanda şeker seviyesi yüksek olunca kılcal damarlarda ve daha büyük damarlarda dolaşım bozukluğu meydana geliyor. Damarın iç yapısı bozularak pıhtılaşmaya meyil ve damar tıkanıklığının olduğunu görüyoruz. Şeker hastalarında vücut savunma sistemini de zayıflıyor. Yara iyileşmeleri sağlıklı insanlara göre daha geç oluyor. Kovid-19 virüsü kanda pıhtılaşmaya olan meyli artırıyor. Kan bozuluyor ve çok çabuk pıhtılaşıyor. Bu nedenle birtakım problemler yaşanıyor” dedi.