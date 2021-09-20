Uzmanlar aşı konusunda uyarmıyor, yalvarıyor! Anne adaylarının dikkatine!

Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Yoğun Bakım Kliniği Şefi Prof. Dr. İsmail Cinel, son dönemde yoğun bakımda yaşanan acı olaylara dikkat çekerek “Yoğun bakımlar son 20 gündür hamilelerle dolup taşıyor. Herkes Aşı olmalı ama hamilelerin olmaları 2 kat önemli çünkü hamilelerde immünolojik bazı değişiklikler eşlik ediyor. Çok üzücü tablolarla karşılaşıyoruz. Bazen bebeği kurtarıp anneyi kurtaramadığımız oluyor. Her ikisini kaybettiğimiz durumlarla da karşılaşıyoruz. Belli bir haftaya ulaşan hamilelerde ise bebeği kurtarsak, bebek annesiz kalıyor. O yüzden iki can birden kaybediyoruz.” dedi.

"‘AŞI OLMAYIN’ DİYEN HEKİMLERİ KINIYORUZ"

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Başkanı Prof. Dr. Ateş Karateke de, hamileliğin her ayında aşı olunabileceğini, ancak hassas geçiren anne adaylarının ilk 3 aydan sonra olabileceğini açıkladı. Aşı karşıtı açıklama yapan doktorların toplumsal bir hata yaptıklarını belirten Prof. Dr. Karateke, aşı olmayan anne adaylarından bebeklerini kaybedenlerin sayılarının yükseldiğini belirterek, “Biz TJOD olarak kendi dernek üyelerimizden hiç ‘Aşı olmayın’ önerisinde bulunan bir doktor olduğunu duymadık. Ancak hamilelere aşı olmamayı öneren hekimleri kınıyoruz. Toplumsal bir hata yapıyorlar." ifadelerini kullandı.