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  3. Uzmanlar uyardı: Clubhouse'da güvenlik skandalı!

Uzmanlar uyardı: Clubhouse'da güvenlik skandalı!

Dünya çapında milyon kullanıcıya ulaşarak en çok tercih edilen uygulamalar listesinde ani çıkış yapan Clubhouse'a karşı uzmanlar, güvenlik uyarılarında bulundu. Konuşmaların odada bulunan kişiler tarafından kaydedilebileceğine dikkat çeken yetkililer, vatandaşların dikkat etmesi gereken hususları sıraladı.

Uzmanlar uyardı: Clubhouse'da güvenlik skandalı!

Küresel çapta yaklaşık  milyon kullanıcıya erişerek en çok tercih edilen uygulamaların başında yer alan Clubhouse'daki güvenlik skandalına karşı uyarıda bulunan uzmanlar, konuşmaların, odaada bulunan diğer kullanıcılar tarafından harici aygıtlarla kaydedilebileceğini belirtti. 

CLUBHOUSE'U EN ÇOK KULLANAN 5. ÜLKEYİZ

Uygulamayı en çok kullanan ülkelerden birisi olan Türkiye, Appfigures'ün şubat başında topladığı verilere göre, ABD, Almanya, Japonya ve Birleşik Krallık'ın ardından gelerek 5. sırada yer alıyor.  

Uzmanlar uyardı: Clubhouse'da güvenlik skandalı!

Şehriban Kılıç'ın haberine göre, Keepnet Labs uzmanları tarafından yapılan açıklamada, sohbet odalarındaki konuşmaların uygulama tarafından geçici olarak kaydedildiği hatırlatıldı. Ancak odada bulunan diğer kullanıcıların, harici aygıtlar ile konuşmaları kaydedebileceğini vurgulayan yetkililer, kullanıcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Uzmanlar uyardı: Clubhouse'da güvenlik skandalı!

ÇOK SAYIDA GÜVENLİK TEHDİDİ VAR

Clubhouse dahil hiçbir sosyal ağın hassas bilgilerinizi paylaşmak için güvenli olmadığının belirtildiği açıklamada, uygulamanın şu anda Türkiye'de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında olmadığı hatırlatıldı. 

Uzmanlar uyardı: Clubhouse'da güvenlik skandalı!

Yalnızca bilinen ve güvenilir odalara katılmak gerektiği vurgusunu yapan uzmanlar, odalarda bulunan kişilerin takma isim kullanabileceklerini, uygulamanın belli başlı durumlarda yasal merciilere veri aktarımı yaparak IP adresinden konum saptayabileceğini, kişisel verileri, hizmetlerini geliştirmek amacıyla kullanıp iş ortaklarıyla paylaşabileceğini belirterek kullanıcıları, tedbirli olmaları konusunda uyardı. 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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