Uzmanlar uyardı: Clubhouse'da güvenlik skandalı!

Küresel çapta yaklaşık milyon kullanıcıya erişerek en çok tercih edilen uygulamaların başında yer alan Clubhouse'daki güvenlik skandalına karşı uyarıda bulunan uzmanlar, konuşmaların, odaada bulunan diğer kullanıcılar tarafından harici aygıtlarla kaydedilebileceğini belirtti.

CLUBHOUSE'U EN ÇOK KULLANAN 5. ÜLKEYİZ

Uygulamayı en çok kullanan ülkelerden birisi olan Türkiye, Appfigures'ün şubat başında topladığı verilere göre, ABD, Almanya, Japonya ve Birleşik Krallık'ın ardından gelerek 5. sırada yer alıyor.

Şehriban Kılıç'ın haberine göre, Keepnet Labs uzmanları tarafından yapılan açıklamada, sohbet odalarındaki konuşmaların uygulama tarafından geçici olarak kaydedildiği hatırlatıldı. Ancak odada bulunan diğer kullanıcıların, harici aygıtlar ile konuşmaları kaydedebileceğini vurgulayan yetkililer, kullanıcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ÇOK SAYIDA GÜVENLİK TEHDİDİ VAR

Clubhouse dahil hiçbir sosyal ağın hassas bilgilerinizi paylaşmak için güvenli olmadığının belirtildiği açıklamada, uygulamanın şu anda Türkiye'de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında olmadığı hatırlatıldı.

Yalnızca bilinen ve güvenilir odalara katılmak gerektiği vurgusunu yapan uzmanlar, odalarda bulunan kişilerin takma isim kullanabileceklerini, uygulamanın belli başlı durumlarda yasal merciilere veri aktarımı yaparak IP adresinden konum saptayabileceğini, kişisel verileri, hizmetlerini geliştirmek amacıyla kullanıp iş ortaklarıyla paylaşabileceğini belirterek kullanıcıları, tedbirli olmaları konusunda uyardı.