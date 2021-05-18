Uzmanlardan ezber bozan açıklama: Kovid-19'un semptomları değişiyor! İşte Hint mutasyonuyla ortaya çıkan yeni belirtiler! Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle mücadelede bir yıl geride kalırken birçok farklı mutasyon versiyon da hızla yayılmaya devam ediyor. Bu versiyonların en etkilisi olduğu düşünülen Hindistan mutasyonunun, virüsün belirtilerini de değiştirdiği tespit edildi. İşte Kovid-19'un yeni semptomları...

1 18 Çin'in Vuhan kentinde başlayarak bir yılı aşkın süredir tüm dünyayı olumsuz etkisiyle sarsan yeni tip koronavirüs salgınının önüne geçme amacıyla çalışmalar hızla devam ederken bir yandan da virüs, hayatta kalma mücadelesini sürdürüyor.