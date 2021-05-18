Uzmanlardan ezber bozan açıklama: Kovid-19'un semptomları değişiyor! İşte Hint mutasyonuyla ortaya çıkan yeni belirtiler!
Uzmanlardan ezber bozan açıklama: Kovid-19'un semptomları değişiyor! İşte Hint mutasyonuyla ortaya çıkan yeni belirtiler!
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle mücadelede bir yıl geride kalırken birçok farklı mutasyon versiyon da hızla yayılmaya devam ediyor. Bu versiyonların en etkilisi olduğu düşünülen Hindistan mutasyonunun, virüsün belirtilerini de değiştirdiği tespit edildi. İşte Kovid-19'un yeni semptomları...