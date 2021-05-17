Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 günü Samsun'a çıkışıyla başlayan, Türk milletinin destansı vatan mücadelesi 103'üncü yılında da kutlanacak.Bu özel günde sosyal medya hesaplarında ve sevdiklerimizle en güzel mesajlar paylaşılacak. Bizlerde sizler için en güzel Uzun, kısa, anlamlı 19 Mayıs kutlama mesajları 2022 | En güzel resimli 19 Mayıs kutlama mesajları 2022 'e haberimizde yer verdik.

UZUN, KISA, ANLAMLI 19 MAYIS KUTLAMA MESAJLARI 2022

19 Mayıs 1919 Ata’nın Samsuna ayak bastığı “Ya istiklal, ya ölüm” diyerek ulusu uyandırdığı ve emperyalizme karşı savaş açtığı önemli bir gündür. Yaşasın tam bağımsız Türkiye.

19 Mayıs 1919 Samsun’dan çıkan sevgi bayrağının yurdun her yerinde dalgalanması dileğimle, Gençlik ve Spor bayramımız kutlu olsun.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın yıldönümünü hep birlikte yaşamanın sonsuz mutluluğu, coşkusu ve heyecanı içerisindeyiz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19 Mayıs günü ulusal egemenlik ateşinin yanmaya başladığı gündür.

19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür. Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19 Mayıs kurtuluş günü, yürü ileri. Durmasın bu devrimler, dinmeden gözlerde yaş. Gözlerdeki yaşları durduracak gençlere selam olsun. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19 Mayıs yeni Türkiye’nin ve Atatürk’ün doğum günüdür. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Asıl önemli olan ve memleketi temelinden yıkan, halkını esir eden, içerideki cephenin suskunluğudur. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Atamızın, Türk gençliğine bıraktığı kutlu armağan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

Bağımsızlık, uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır. (K. Atatürk) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Ben, sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. (Mustafa Kemal Atatürk) Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Beni görmek demek ille yüzümü görmek değildir. Benim düşüncelerimi, benim duygularımı anlıyorsanız bu yeter. (K. Atatürk) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. ( K. Atatürk ) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Bilelim ki, milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlerin avıdır. (K. Atatürk)19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Bir zaferi zafer yapan, onun büyüklük ve zorluğudur.

Biz Türkler, tüm tarihimiz boyunca bağımsızlık ve özgürlük timsali olmuş bir milletiz. (K. Atatürk) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır. (K. Atatürk)19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 19 Mayıs’ta Samsun’da başlattığı özgürlük ateşinde de söylediği gibi “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” Cumhuriyete sahip çıkan tüm gençliğin bayramı kutlu olsun.

Cumhuriyet ateşi ile yanan vatandaşları saygıyla anarım.

Ey güzel ülkemin güzel yüzlü gençleri. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

Ey Türk Gençliği vazifelerini unutma bayramını da doya doya kutla. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti’ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz. ( K. Atatürk ) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Geldikleri gibi giderler. (K. Atatürk) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Her inanın idrak edemeyeceği yüksek bir varlıktır, gençlik. Ne varsa gençlikte vardır.

Her ne durumda olursa olsun, Cumhuriyete sahip çıkan, vazifeye hazır, asıl gücün damarlarındaki ASİL KANDA saklı olduğunu bilen tüm gençliğin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

Kurtuluşun ve Atamızın üzerimize bir güneş gibi doğduğu 19 Mayıs tüm Türk milletine armağan olsun. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım, gözüm arkada kalmayacak. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Milli hedefler, milli irade yalnız bir kişinin düşünmesinden değil, bütün milletin arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygıyla anıyor, başta gençlerimizin olmak üzere halkımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.

Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. (K. Atatürk) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Samsun’dan Anadolu’ya doğan güneş tüm düşmanı boğduğu 19 Mayıs tüm Türk Gençliğine armağan olsun.

Spor Bayramı kutlu olsun. -Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Spor nasıl ruhu özgür bırakırsa, Cumhuriyette bireyleri özgür kılar. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor bayramınız kutlu olsun.

Spor, ruhun ve bedenin gıda kaynağıdır.

Tarihin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919′un yıl dönümüne ulaşmanın coşku ve heyecanını yaşıyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Tüm milletimizin ve özellikle Türk gençliğinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

Türk Milleti bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı var olmalarının yegâne koşulu olarak kabul etmiş cesur insanların torunlarıdır. (K. Atatürk)19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Türk Milleti’nin büyük önderi Atatürk’ün Türk gençliğine armağan ettiği bu anlamlı bayramda milletimize sağlık, huzur, güven, başarı ve mutluluklar diliyorum. Bütün ümidim gençliktedir. Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Türk, esaret kabul etmeyen bir millettir.(K. Atatürk) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Varlığına ve geleceğine sahip çıkan tüm Türk gençliğinin bayramı kutlu olsun.

Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Ya İstiklal ya ölüm. (K. Atatürk)

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Yeni Türkiye Cumhuriyetinin, bağımsızlığın, özgürlüğün ve Atanın doğum günüdür. 19 Mayıs, bayramınız kutlu olsun.

Yüzyıllardır çektiğimiz çilenin ve yurdun her bir karışını sulayan kanların sonucu doğan CUMHURİYETİ, Türk gençliğine kutsal bir armağan olarak bırakıyorum. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Zilletle, rica ve merhametle bir ülkenin şeref ve geleceği kurtarılamaz. Tüm yurttaşlar ve özellikle gelecek nesiller bunu unutmamalıdır. 19 Mayıs özgürlük ve devlet olmanın diğer adıdır.

EN GÜZEL RESİMLİ 19 MAYIS KUTLAMA MESAJLARI 2022