Uzun süredir ortalıkta görünmeyen Çağatay Ulusoy İzmir'de görüntülendi
İzmir'de görüntülenen Çağatay Ulusoy ayrılık iddialarını zayıflattı. Uzun süredir ortalıkta gözükmeyen Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın kahvaltı yaparken görüntülendi.
Kilo almasıyla gündeme gelen Çağatay Ulusoy yeni dizisi için gün sayıyor. Yakışıklı Oyuncu Duygu Sarışın ile kahvaltı yaparken görüntülendi.
BİRLİKTE KAHVALTI YAPARKEN GÖRÜNTÜLENDİ
Oyuncu çift Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın’ın geçtiğimiz günlerde ayrıldığı iddia edilmişti. Çift, bu iddialarla ilgili sessizliğini korumuştu. Uzun süredir görüntülenmeyen çift, İzmir’de ortaya çıktı. Duygu Sarışın’ın memleketinde kahvaltı sofrasında birlikte görüntülenen Ulusoy ve Sarışın çifti, bu kare ile ayrılık iddialarına yanıt vermiş oldu.
HABERE YORUM KAT