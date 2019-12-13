Uzun süredir ortalıkta görünmeyen Çağatay Ulusoy İzmir'de görüntülendi

Kilo almasıyla gündeme gelen Çağatay Ulusoy yeni dizisi için gün sayıyor. Yakışıklı Oyuncu Duygu Sarışın ile kahvaltı yaparken görüntülendi.

BİRLİKTE KAHVALTI YAPARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Oyuncu çift Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın’ın geçtiğimiz günlerde ayrıldığı iddia edilmişti. Çift, bu iddialarla ilgili sessizliğini korumuştu. Uzun süredir görüntülenmeyen çift, İzmir’de ortaya çıktı. Duygu Sarışın’ın memleketinde kahvaltı sofrasında birlikte görüntülenen Ulusoy ve Sarışın çifti, bu kare ile ayrılık iddialarına yanıt vermiş oldu.