Vaatlerini yerine getirmeyen Belediye Başkanı mahalleli tarafından ağaca bağlandı

Meksika'nın Chiapas eyaletine bağlı Frontera Comalapa kentinde, Chiapas Belediye Başkanı Oscar Ramirez Aguilar, kalitesiz su deposu inşa etmekle, yükümlülüklerini ve vaatlerini yerine getirmediği gerekçesiyle mahalle sakinleri tarafından cezalandırıldı.

BU OLAY İLK DEĞİL

Ancak Chiapas halkı için bu olay yeni bir şey değil. Daha önce de geçtiğimiz yıl Temmuz ayında aynı eyalete bağlı Ixmiquilpan Belediye Başkanı Pascual Charrez Pedraza'yı işleri yarım bırakmakla suçlayan Chiapas sakinleri, başkanı 20 kilometre yol yürütmüştü.

Yine Ekim 2019'da Chiapas'ta bir grup mahalle sakini, Margaritas Belediye binasını basarak, Belediye Başkanı Luis Escandon Hernandez'i kampanya sürecinde verdiği vaatleri yerine getirmediği gerekçesiyle bir kamyona bağlamıştı.

DEVLET BAŞKANI OBRADOR'A YASAK

Meksika Federal Seçim Enstitüsü, haziran ayında yapılacak kongre ve eyalet seçimlerinden önce basın kuruluşlarının Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un açıklamalarının tamamını yayınlamasını geçici olarak yasaklayacağını bildirdi.

Seçim Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Obrador'un basın açıklamalarını, projelerini duyurmak ve muhalefeti eleştirmek için kullandığı gerekçesiyle tamamının yayınlanmasına 4 Nisan itibarıyla yasak getirileceği ifade edildi.

Obrador'un basın açıklamalarının, muhalefet partilerinin şikayeti üzerine ve haziran ayında yapılacak kongre ve eyalet seçimlerinde adaleti sağlamak amacıyla kısıtlandığı belirtildi. Geçici yasağın 6 Haziran'a kadar süreceği kaydedildi.