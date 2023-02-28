Vadim Sleahtitchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vadim Sleahtitchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vadim Sleahtitchi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vadim Sleahtitchi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vadim Sleahtitchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vadim Sleahtitchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vadim Sleahtitchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vadim Sleahtitchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vadim Sleahtitchi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vadim Sleahtitchi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vadim Sleahtitchi 2 Şubat 2005 tarihinde Comrat şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Moldova uyrukludur.Gerçek adı da Vadim Șleahtițchi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vadim Sleahtitchi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pelican Agency yapmaktadır. Vadim Sleahtitchi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Univer Oguzsport futbol takımında oynamaktadır. Univer Oguzsport takımına 14 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Vadim Sleahtitchi'nin Univer Oguzsport ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vadim Sleahtitchi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sleahtitskii_19/

Vadim Sleahtitchi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vadim Sleahtitchi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Vadim Sleahtitchi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vadim Sleahtitchi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında FC Sucleia

20 Temmuz 2022 yılında Dinamo-Auto

14 Şubat 2023 yılında Univer Oguzspor

Vadim Sleahtitchi kimdir

Vadim Sleahtitchi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vadim Sleahtitchi şuan Univer Oguzsport takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Vadim Sleahtitchi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Moldova U17 takımında 6 numaralı formasıyla 31 Ocak 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U16 takımında 6 numaralı formasıyla 11 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Vadim Sleahtitchi nereli

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