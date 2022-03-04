Vahit Kirişçi kimdir? Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve biyografisi

Son dakika... Resmi Gazete'de yer alan atama kararına göre Bekir Pakdemirli'nin Tarım ve Orman Bakanlığı görevinden af talebi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Resmi Gazete'de yer alan atama kararına göre Pakdemirli'nin yerine Vahit Kirişçi atandı. Bu kapsamda bakanlık görevine atanan Vahit Kirişçi internet arama motorlarında araştırılıyor.

VAHİT KİRİŞÇİ KİMDİR? TARIM VE ORMAN BAKANI VAHİT KİRİŞÇİ'NİN HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Vahit Kirişci, 4 Aralık 1960'da, Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Babasının adı Mustafa, annesinin adı Saniye'dir.

Ziraat Yüksek Mühendisi ve Öğretim Üyesi; Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde tamamladı.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda teknik eleman olarak çalıştı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak ders verdi. 1995'te doçent, 2001'de profesör oldu. 16'sı yabancı dilde olmak üzere, toplam 55 adet makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev üstlendi.

22. Dönem Adana Milletvekili. 22. Dönem'de Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu ve Başkanvekilliği görevinde bulundu. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. 23. Dönem'de aynı Komisyon'un Başkanlığına yeniden seçildi. 4 Mart 2022 Cuma günü Resmi Gazete'de yer alan atama kararına göre Bekir Pakdemirli'nin görevinden af talebinin kabul edilmesi üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı görevine atandı. İngilizce bilen 62 yaşındaki Kirişci, evli ve 3 çocuk babasıdır.

TARIM VE ORMAN BAKANI VAHİT KİRİŞÇİ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Kahramanmaraşlı olan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi 62 yaşındadır. Kirişçi'nin bakanlık görevine atanmasına ilişkin Resmi Gazete'de kararında şu ifadelere yer verdi:

"Görevinden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişçi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104'üncü ve 106'ıncı maddeleri gereğince atanmıştır."