Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Olgun, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Bu haber sonrası Vahit Olgun hakkında arama yapılmaya başlandı. Peki Vahit Olgun kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

VAHİT OLGUN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

1967 yılında Gümüşhane'de doğan ve 1994 yılından itibaren Yeşilpınar Mahallesinde ikamet eden Vahit Olgun, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur.

1989-1994 yılları arasında Sultanbeyli Belediyesinin muhtelif birimlerinde çalışan Vahit Olgun, 1994-2004 yılları arasında Eyüpsultan Belediyesinde, 2004-2009 yılları arasında ise Üsküdar Belediyesinde Zabıta Müdürü olarak görev aldı.

1989'da Milli Gençlik Vakfı Sultanbeyli Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Gümüşhane Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Vahit Olgun, 2000-2004 yılları arasında BEM-BİR-SEN İstanbul İl Başkanı yine 2000-2004 yılları arasında ise Memur-Sen İstanbul İl Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. Gümüşhane Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı Başkanlığı ve İstanbul Gümüşhane Dernekler Federasyonu Genel Başkanlığı yapan Vahit Olgun, bu görevlerine halen devam etmektedir.

Evli ve üç çocuk babası olan Vahit Olgun, orta seviyede İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Olgun, 9 Aralık Çarşamba günü akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğradı.

MİSLİ.com 2'nci Lig ekiplerinden Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun, makamında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.