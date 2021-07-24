Vaka sayıları 12 bini aştı, Bakan Koca'dan uyarı geldi! 'Aşı ve tedbir' vurgusu!SON DAKİKA! Tel Rıfat'ta Türk askeri konvoyuna saldırı: Şehit ve yaralılarımız var iddiası! TSK PKK/YPG mevkiilerini vuruyor!Kim Milyoner Olmak İster İş onu başarabilecek olana kaldı anlamına gelen deyim hangisidir?Gladyatör, Deli Yürek gibi yapımlarla hafızalara kazınmıştı! Ünlü oyuncu Mike Mitchell Fethiye'deki teknede ölü bulundu!Mike Mitchell kimdir? Kaç yaşında, nerede, neden öldü? | Gladyatör, Deli Yürek Mike MitchellÇılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 24 Temmuz 2021 Cumartesi | Çılgın Sayısal Loto Sonuç sorgulama ekranı 2021İstanbul'da hortum paniği: Şile'de açıklarında ortaya çıktı! Görenler dehşete kapıldı!Masterchef Ciğerli Taze Kabak Çorbası nasıl yapılır? | Taze kabak çorbası ciğerli tarifi, malzemeleri nelerdir?Tam 'kurtukduk' derken ortaya çıkmıştı: Yüzde 70 daha hızlı ve öldürücü Delta varyantı için sıcak gelişme! Bilim insanları gizemini çözdü!Baltalı seri katil hakkında dehşete düşüren çocukluk travmaları! 11 kişiyi baltayla öldüren Adnan Çolak kimdir?
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. KORONAVİRÜS
  3. Vaka sayıları 12 bini aştı, Bakan Koca'dan uyarı geldi! 'Aşı ve tedbir' vurgusu!

Vaka sayıları 12 bini aştı, Bakan Koca'dan uyarı geldi! 'Aşı ve tedbir' vurgusu!

Günlük koronavirüs tablosunun açıklanmasının ardından pozitif vaka sayılarının 12 binin üzerine çıktığı görüldü. Bunun üzerine Twitter üzerinden vatandaşlara uyarılarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı ve tedbir çağrısında bulundu.

Vaka sayıları 12 bini aştı, Bakan Koca'dan uyarı geldi! 'Aşı ve tedbir' vurgusu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 12 bin 381'e ulaşan Kovid-19 vaka sayısına dikkati çekerek, "aşı ve tedbir" çağrısında bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bugünkü vaka sayısı 12 bin 381. Yeni vaka sayıları, bildiğimiz gibi ortalama 1 hafta önceki temaslardan kaynaklanıyor. Bu demektir ki, yakın günlerde, halen salgın şartlarında yaşadığımızı, bugünkü sonuca yol açacak düzeyde unuttuk. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim."

 

ÜLKEMİZDE SON DURUM

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 24 Temmuz saat 19.40 itibarıyla, uygulanan birinci doz aşı sayısı 39 milyon 382 bin 538, ikinci doz aşı sayısı 22 milyon 480 bin 621 oldu. Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 65 milyon 618 bin 238'e yükseldi.

İstanbul'da 12 milyon 119 bin 950, Ankara'da 5 milyon 303 bin 997, İzmir'de ise 4 milyon 429 bin 439 doz aşı yapıldı.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 463 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 5 bin 215 oldu.

Vaka sayıları 12 bini aştı, Bakan Koca'dan uyarı geldi! 'Aşı ve tedbir' vurgusu!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT