Vaka sayıları 12 bini aştı, Bakan Koca'dan uyarı geldi! 'Aşı ve tedbir' vurgusu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 12 bin 381'e ulaşan Kovid-19 vaka sayısına dikkati çekerek, "aşı ve tedbir" çağrısında bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bugünkü vaka sayısı 12 bin 381. Yeni vaka sayıları, bildiğimiz gibi ortalama 1 hafta önceki temaslardan kaynaklanıyor. Bu demektir ki, yakın günlerde, halen salgın şartlarında yaşadığımızı, bugünkü sonuca yol açacak düzeyde unuttuk. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim."

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI 12.381. Yeni vaka sayıları, bildiğimiz gibi ortalama 1 hafta önceki temaslardan kaynaklanıyor. Bu demektir ki, yakın günlerde, halen salgın şartlarında yaşadığımızı, bugünkü sonuca yol açacak düzeyde unuttuk. AŞI VE TEDBİRLE YENİDEN MÜCADELEYE DÖNELİM. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 24, 2021

ÜLKEMİZDE SON DURUM

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 24 Temmuz saat 19.40 itibarıyla, uygulanan birinci doz aşı sayısı 39 milyon 382 bin 538, ikinci doz aşı sayısı 22 milyon 480 bin 621 oldu. Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 65 milyon 618 bin 238'e yükseldi.

İstanbul'da 12 milyon 119 bin 950, Ankara'da 5 milyon 303 bin 997, İzmir'de ise 4 milyon 429 bin 439 doz aşı yapıldı.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 463 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 5 bin 215 oldu.