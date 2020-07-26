Vakalar artınca 400 kişilik mahalle karantinaya alındı

Koronavirüs salgını ile mücadele sürerken ne yazık ki vaka artışı durdurulamıyor. Bu kez de Eskişehir'de salgın yayıldı. Tepebaşı ilçesine bağlı Kızılcaören Mahallesi’nde yaşayan 2 kişinin yaptığı ,koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Sağlık Müdürlüğü ekipleri, mahallede yaşayan 400 kişiye koronavirüs testi yaptı. Test sonucunda 4 kişinin daha koronavirüse yakalandığı belirlendi. Bu kapsamda salgının yayılmasının önlenmesi maksadıyla Eskişehir Valiliği Pandemi Kurulu, Kızılcaören Mahallesi’nde karantina uygulanmasına karar verdi. Kararın ardında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından mahallenin giriş ve çıkışları demir bariyerlerle kapatıldı

Öte yandan . Kızılcaören Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların tüm ihtiyaçları, Tepebaşı Kaymakamlığı koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grupları’nca karşılanıyor.

CENAZE VE DÜĞÜNLER YAPILDI

Vakaların arttığı ve karantina altına alınan köyün muhtarı Fesih Akkuş, son günlerde bir cenaze ve 2 düğün yapıldığını belirtti. Akkuş şunları söyledi:

“Üç gün kadar önce 2 vatandaşımızın Kovid-19 testleri sonucu pozitif çıktı. Ardından İl Sağlık Müdürlüğümüz ile diyaloğa girdik. Valilik kanalı ile tüm mahallede test yapıldı. Önceki 2 kişi dışında 4 kişinin daha testi pozitif çıktı. Bunun üzerine mahallemiz karantina altına alındı. Toplam 6 kişi dışında tüm testler negatif çıktı. Korona virüs olanlar da hastanede tedavi altına alındı. Mahallemizde yaklaşık 10 gün önce bir cenazemiz vardı. Bu cenaze törenine mahalle dışından gelen kişiler de oldu. Onun ardından 1-2 düğün yapıldı. Bilemiyoruz, düğünlerden mi yoksa cenazeden dolayı mı hastalık bulaşmış. O nedenle hastalık mahallemizde çıktı ama 400 kişiye test yapıldı. Sadece 6 kişide pozitif çıktı, onlar da hastanede. Geri kalanı mahallemizde ve evlerinde, 12 gün daha karantina devam edecek”