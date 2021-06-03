Vakalar artıyor! Kırım Kongo Kanamalı Ateşi geri döndü!

Türkiye'de ilk kez 2020'de görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan kene vakaları yeniden gündeme oturdu.

Her yıl Mart ve Kasım ayları arasında yükselişe geçen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan kene vakaları, Sivas başta olmak üzere Erzincan, Tokat, Amasya, Çorum ve çevresinde havaların ısınmasıyla birlikte yeniden yükselişe geçti.

SİVAS'TA 7 VAKA, ERZİNCAN'DA İSE 30 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde kene ısırması nedeniyle 7 vaka bulunurken, Erzincan’da ise 30 vatandaşın KKKA tedavisi gördüğü öğrenildi. Ölüm oranı Covid-19'dan bile yüksek olan kene ısırması vakaları için bölge sakinleri ve çiftçiler Sağlık ve Tarım bakanlarının önlem almasını bekliyor.