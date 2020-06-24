Vakaların yüzde 70'i tek ilçeden çıktı! Halk tedirgin durumda

Normalleşme süreciyle birlikte koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığı illerden olan Sivas'ta vakaların yüzde 70'nin tek bir ilçeden olması tedirginliğe neden oldu. Vaka sayısı il genelinde 50’yi geçerken vakaların yüzde 70’i Şarkışla ilçesinde tespit edildi. Her geçen gün vaka sayısının artması ve abartılı dedikodular da ilçe halkını tedirgin etti. Sokaklar ve parklar boş kaldı. Şarkışlalıların sosyal mesafe ve maske kuralına riayet ettikleri görüldü.

KORKU, KURALLARA RİAYET GETİRDİ

Şarkışlalılar, pozitif vaka sayısındaki artışın kendilerini endişelendirdiğini belirterek, alınan tedbirlere ve kurallara uyduklarını dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçede bir banka şubesi ve bir market kapatılmıştı.