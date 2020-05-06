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Vakıfbank çalışma saatleri değişti mi? Vakıfbank kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Özel ve Kamu bankalarının çalışma saatlerinde yapılan değişimin ardından vatandaşlar Vakıfbank çalışma saatleri değişti mi? Hafta sonu Vakıfbank açık mı? Vakıfbank kaçta kapanıyor? sorularıyla bakılan bu konuyla ilgili biz de tüm bilgileri derledik.

Vakıfbank çalışma saatleri değişti mi? Vakıfbank kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Vakıfbank çalışma saatleri değişti mi? Hafta sonu Vakıfbank açık mı? Vakıfbank kaçta kapanıyor? başlıkları internette çok bakılanlar arasında yerini aldı. Biz de bu soruların cevaplarına ve daha fazlasına haberimizde yer verdik. İşte tüm detaylar...

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ 

Vakıfbank tarafından yapılan açıklama şöyle yeni normal düzende çalışma saatlerinde önemli değişiklikler yaşandı. Yapılan bilgilendirmeye göre "Değerli Müşterimiz, Sizin ve toplum sağlığını korumak amaciyla 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Şubelerimizde 09.30-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet sunacağız." denildi. Yeni alınan bilgilere göre ileriki zamanda çalışma saatlerinde değişiklikler yaşanabileceğinin bilgisi verildi.

VAKIFBANK KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Vakıfbank'ın tüm şubelerinde getirilen yeni saat düzenine göre saat 09.30'da açılıp saat 16.00'dan sonra hizmet veremeyeceği bildirildi.

VAKIFBANK ÖĞLE SAATLERİNDE AÇIK MI?

Vakıfbank'ın tüm şubelerinde personelin yemek ihtiyacını gidermesi amacı ile saat 12.30 ile 13.30 saatleri arasında öğle arası mola verildiği için o saat aralığında hizmet vermemektedir.

HAFTA SONU VAKIFBANK AÇIK MI?

Vakıfbank’ın bütün şubeleri hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalı olduğu için hizmet vermemektedir.

VAKIFBANK RESMİ TATİL GÜNLERİ AÇIK MI?

Vakıfbank'ın ülke geneli şubeleri resmi tatil günlerinde ve dini bayramlarda kapalı olduğundan dolayı hizmet vermemektedir.

VAKIFBANK İLETİŞİM BİLGİLERİ

Şirket Unvanı: Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı

Sorumlu Kişi: Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Üst Yönetim Kurulu

Vakıfbank Genel Müdürlük: Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi

No:7/A-B 34768 Ümraniye/İstanbul

Vakıfbank Genel Müdürlük Telefonu: 0 216 724 10 00

Vakıfbank Genel Müdürlük Faks Numarası: 0 216 724 39 09

Vakıfbank Çağrı Merkezi Numarası: 0850 222 0724

İnternet Adresi: https://www.vakifbank.com.tr

Vakıfbank çalışma saatleri değişti mi? Hafta sonu Vakıfbank açık mı? Vakıfbank kaçta kapanıyor?

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ 

Halkbank tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Değerli Müşterimiz, Sizin ve toplum sağlığını korumak amaciyla 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Şubelerimizde 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasinda hizmet sunacağız."

Vakıfbank çalışma saatleri değişti mi? Hafta sonu Vakıfbank açık mı? Vakıfbank kaçta kapanıyor?

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Değerli Müşterimiz, Sizin ve toplum sağlığını korumak amaciyla 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Şubelerimizde 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasinda hizmet sunacağız."

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü


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