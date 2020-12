Gece saatlerinde Vakıfbank'ın bankacılık uygulaması ve internet sitesi üzerinden işlem gerçekleştirmek isteyen kullanıcılar işlem yapamadıkları için internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Peki Vakıfbank neden çalışmıyor? Neden işlem yapılmıyor? Detaylar haberimizde...

VAKIFBANK NEDEN ÇALIŞMIYOR? NEDEN İŞLEM YAPILMIYOR?

Vakıfbank'ın sistemlerinde yapılan iyileştirme çalışmaları nedeniyle vatandaşlar işlem yapamıyor. Bugün Vakıfbank tarafından müşterilere gönderilen mesajda," Değerleri müşterimiz, size daha iyi hizmet verebilmek için 4 Aralık 2020 Cuma'yı 5 Aralık 2020'ye bağlayan gece sistemsel iyileştirme yapacağız. Türkiye saati ile 01.00 - 06.00 arasında size geçici olarak hizmet vermeyeceğiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

VAKIFBANK'IN TARİHİ

1954 yılında, vakıf kaynaklarını ekonomik kalkınmanın ihtiyaçları doğrultusunda en iyi biçimde değerlendirmek amacıyla kurulan VakıfBank, o günden bu yana çağdaş bankacılık yöntemleri ve uygulamalarıyla Türkiye’nin tasarruf düzeyinin gelişim sürecine katkıda bulunmaktadır. VakıfBank; “Güçlü Türkiye’nin Lider Bankası” olma vizyonu doğrultusunda, vakıf kültüründen aldığı güçle, kendisine emanet edilen varlık ve değerleri etkin ve verimli yöneterek müşteriler, çalışanlar, hissedarlar ve topluma kattığı değerleri sürekli artırma misyonuyla hareket etmektedir.

Kurumsal, ticari, KOBİ ve tarım bankacılığının yanı sıra bireysel ve özel bankacılık alanlarında da çağdaş bankacılık ürün ve hizmetleri sunan VakıfBank, özellikle bir alanda değil, tüm finansal alanlarda uzmanlaşmış, Türkiye’nin önde gelen bankalarından biridir.

Temel bankacılık ürün ve hizmetlerine ek olarak yatırım bankacılığı ve sermaye piyasası faaliyetlerinde de bulunan VakıfBank, iç ve dış ticaretin finansmanında öncü bir rol üstlenmektedir. Ayrıca, finansal iştirakleri aracılığıyla sigortacılıktan finansal kiralama ve factoring hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede yer alan finansal ürünleri çağın gerektirdiği yüksek teknolojilerle müşterilerine sunmaktadır.

VakıfBank, bireysel ve kurumsal müşterilerine ülke çapına yayılan 900’ün üzerinde şubesinin yanı sıra ileri teknolojiyle desteklenen alternatif dağıtım kanalları aracılığıyla hizmet sunmaktadır. VakıfBank’ın ABD New York ve Kuzey Irak Erbil şubelerinin yanı sıra bir de Bahreyn’de kıyı bankacılığı şubesi vardır. Ayrıca, Avusturya’da VakıfBank International AG (Viyana Şubesi ve Almanya’da Köln Şubesi), KKTC’de Tasfiye Halinde World Vakıf UBB. Ltd. ve Kıbrıs Vakıflar Bank. Ltd. olmak üzere yurt dışında üç bankada da iştiraki bulunmaktadır. VakıfBank’ın diğer iştirakleri arasında; Vakıf Faktoring A.Ş., Vakıf Finansal Kiralama A.Ş., Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Vakıf Menkul Kıymet Yat. Ort. A.Ş., Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Vakıf Pazarlama San. ve Ticaret A.Ş., Taksim Otelcilik A.Ş., Vakıf Enerji ve Madencilik A.Ş., Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş. bulunmaktadır.

2005 yılında uygulamaya koyduğu Değişim ve Yeniden Yapılandırma Programı’yla kapsamlı bir değişim ve gelişim sürecine giren VakıfBank, iş süreçlerini gözden geçirerek operasyonel işlemleri tek merkezde toplamış, böylelikle tümüyle satış ve pazarlamaya yönlendirdiği şubelerinde hizmet kalitesini artırmıştır. O günden bu yana müşteri odaklı bir anlayışla sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda altyapısını, iş süreçlerini ve hizmet anlayışını daha da geliştirebilmek için adımlar atmıştır. VakıfBank’ın 2008 yılında yenilediği kurumsal kimliği, büyük bir başarıyla gerçekleştirdiği köklü değişim sürecini yansıtmaktadır. Müşteri odaklı bankacılık felsefesi ise 2009 yılının başından itibaren kurumsal tanıtımına eşlik eden “Burası sizin yeriniz” söylemine, 2011 yılında “Halden Anlayan Banka” konsepti eklenmiştir. Tam anlamıyla herkesin, tüm Türkiye’nin yeri olan VakıfBank, “Burası sizin yeriniz” demekten vazgeçmeyerek halden anlamayı bir adım ileri taşımıştır. Liderlik vizyonuna, finansal gücünü ekleyerek 2017 yılında “Yanındaki Güç”; 2020 yılında ise “Daima Seninle” söylemini sahiplenen VakıfBank, her zaman ve her durumda paydaşlarıyla birlikte olduğunun altını çizmiştir. Böylelikle halden anlamayla başlayıp yanındaki güç ile devam eden süreç, daima seninle halkasıyla tamamlanmıştır.

Kurulduğu günden bu yana faaliyetlerini ülke ekonomisinin büyümesi, gelişimi ve dünya ekonomisiyle bütünleşmesine katkıda bulunmak amacıyla sürdüren VakıfBank, bugün Türk bankacılığında köklü bir geleneğin ve deneyimin simgesi olmuştur. Banka, bundan sonra da sektörünün en iyi hizmet sağlayıcıları arasındaki yerini güçlendirerek sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda hissedarlarına ve ekonomiye daha fazla değer katmak için gerekli olan tüm bileşenlere sahiptir.

VakıfBank’ın temel değerleri; güvenilirlik, sosyal sorumluluk, sonuç odaklılık, müşteri odaklılık, yenilikçi olmak, takım olmak, sadakat ve liderlik olarak özetlenebilir. VakıfBank, sosyal sorumluluk bilinciyle, uzun yıllardır spora ve kültür sanat hayatına yaptığı katkılarla örnek bir kurum olarak da Türk finans sektöründe önemli bir role sahiptir.