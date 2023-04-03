Valentin Atangana Edoa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Atangana Edoa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Valentin Atangana Edoa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Valentin Atangana Edoa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Valentin Atangana Edoa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Atangana Edoa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentin Atangana Edoa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valentin Atangana Edoa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valentin Atangana Edoa 25 Ağustos 2005 tarihinde Yaoundé şehrinde doğmuştur.  Fransa,Kamerun uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valentin Atangana Edoa Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Reims B futbol takımında oynamaktadır. Stade Reims B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Valentin Atangana Edoa'nin Stade Reims B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Valentin Atangana Edoaboyu ve yaşı kaç

Valentin Atangana Edoa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valentin Atangana Edoa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Valentin Atangana Edoa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valentin Atangana Edoa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Stade Reims U19

1 Temmuz 2022 yılında Stade Reims B

Valentin Atangana Edoa kimdir

Valentin Atangana Edoa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valentin Atangana Edoa şuan Stade Reims B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FCF Neuvillette-Jamin (2011-2015), Stade Reims (2015-2022)

Valentin Atangana Edoa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fransa U18 takımında 8 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Fransa U17 takımında 8 numaralı formasıyla 18 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Valentin Atangana Edoa nereli

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