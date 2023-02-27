Valentino Sandoval kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentino Sandoval Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentino Sandoval adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valentino Sandoval Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valentino Sandoval 6 Ağustos 2003 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Valentino Ybrahin Sandoval Sánchez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valentino Sandoval Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Valentino Sandoval, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Alianza Lima futbol takımında oynamaktadır. Club Alianza Lima takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Valentino Sandoval'nin Club Alianza Lima ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Valentino Sandoval Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/valentinosandoval10/

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Valentino Sandoval Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valentino Sandoval isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Valentino Sandoval Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valentino Sandoval futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında San Martín U20

1 Şubat 2022 yılında U. San Martín

17 Ocak 2023 yılında Alianza Lima

Valentino Sandoval Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valentino Sandoval şuan Club Alianza Lima takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Valentino Sandoval Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Alianza Lima, Universidad de San Martín, Deportivo Municipal

Peru U20 takımında 10 numaralı formasıyla 12 Temmuz 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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