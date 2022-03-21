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Valerien Ismael kimdir, nereli ve kaç yaşında? Valerien Ismael hangi takımları çalıştırdı, kariyeri nasıl?

Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında yer alan Valerien Ismael'in biyografisi oldukça merak ediliyor. Bu doğrultuda 'Valerien Ismael kimdir, nereli ve kaç yaşında?' soruları gündeme geldi. Siyah-beyazlı ekip Ismael ile anlaşma aşamasına geldi. Peki Valerien Ismael hangi takımları çalıştırdı, kariyeri nasıl? Cevaplar haberimizde...

Valerien Ismael kimdir, nereli ve kaç yaşında? Valerien Ismael hangi takımları çalıştırdı, kariyeri nasıl?

'Valerien Ismael kimdir, nereli ve kaç yaşında?' soruları Beşiktaş'ın teknik direktör arayışının üzerine en çok araştırılan konulardan oldu. Teknik direktör değişikliği ile yeniden çıkışa geçmek isteyen Beşiktaş'ın Önder Karaveli ile yola devam etmeyeceği açıklanmıştı. Bu kapsamda Valerien Ismael ismi ön plana çıktı. Peki Valerien Ismael hangi takımları çalıştırdı, kariyeri nasıl? İşte o sorulara ilişkin cevaplar...

Valerien Ismael kimdir, nereli ve kaç yaşında? Valerien Ismael hangi takımları çalıştırdı, kariyeri nasıl?

VALERİEN ISMAEL KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Valerien Ismael 28 Eylül 1975 yılında Fransa'nın kuzeydoğusunda bulunan Strasbourg şehrinde dünyaya geldi. 46 yaşındaki teknik adam futbol hayatına da ülkesinde başladı ve ilk profesyonel sözleşmesini de doğduğu şehrin takımı ile yaptı. Fransa, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde top koşturan Valerien Ismael, 2009 yılında Hannover formasıyla profesyonel futbol kariyerini sonlandırdı ve daha sonra teknik direktörlük görevlerini yürütmeye başladı.

Valerien Ismael kimdir, nereli ve kaç yaşında? Valerien Ismael hangi takımları çalıştırdı, kariyeri nasıl?

VALERİEN ISMAEL HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI, KARİYERİ NASIL?

Teknik adamlık kariyerine Hannover'de idari anlamda göreve başlayarak yapan Ismael, 2011 yılında Alman ekibinin 2. takımının başına geçti. Burada gelişim sağlayan Ismael sonrasında Wolfsburg ile anlaştı ve yine 2. takımda görev aldı.

Burada teknik direktörlük anlamında başarılı performans ortaya koymaya başlayan Ismael, başarılı performansıyla birlikte 2014'te Nürnberg ile anlaştı. Burada beklentilerin altında kalan teknik adam 4 aylık kısa bir çalışma sürecinin ardından yeniden Wolfsburg'un 2. takımına döndü.

Valerien Ismael kimdir, nereli ve kaç yaşında? Valerien Ismael hangi takımları çalıştırdı, kariyeri nasıl?

Bir süre burada başarılı dönem geçirdikten sonra A takıma kadar yükselme başarısı gösteren Ismael, A takımda umduğunu bulamadı ve kısa bir sürenin ardından görevden ayrılmak zorunda kaldı. Wolfsburg sonrası Almanya'dan ayrılan Ismael, 2018'de Yunan ekibi Apollon Smyrnis ile anlaştı ancak takımın başında bir maça çıktıktan sonra kulüp başkanıyla yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle kulüpten ayrıldı. 2019 yılında ise LASK Linz'de hem teknik direktör, hem sportif direktör olarak görevine geçti.

Bu sezon ise Championship'de mücadele eden West Bromwich Albion'ın başına geçen Ismael, fakat alınan başarısız sonuçlar nedeniyle Şubat ayında görevinden ayrıldı. 3'lü savunma sistemini tercih etmesiyle dikkat çeken Ismael, UEFA-Pro lisans sahibi bir antrenör.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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