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Vali açıkladı:Düğün ve taziyeler yasaklanabilir

Kastamonu Valisi Avni Çakır, koronavirüs salgını dolayısıyla düğün ve taziyelerin yasaklanması yönünde karar alabileceklerini belirterek,"Vakalar artmaya devam ederse, tedbir almaktan çekinmeyeceğiz" dedi.

Vali açıkladı:Düğün ve taziyeler yasaklanabilir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması ve Bakanlığın yayımladığı genelgenin ardından Türkiye'de 81 ilde en kapsamlı koronavirüs denetimi gerçekleştirdi. Kastamonu'da gerçekleştirilen denetimlere  Vali Avni Çakır da katıldı. Kent merkezine gelerek esnafları dolaşan Vali Çakır, koronavirüs salgını dolayısıyla maske ve mesafe uyarısında bulundu. Kastamonu olarak Kovid-19 ile mücadelede başarılı çalışmalar verdiklerini aktaran Vali Çakır," Sağlık merkezlerimizdeki tedavi kotamızda bir sıkıntı yoktu ama şu an limitlerimiz dolmak üzere. O yüzden alarm zillerimiz yüksek seviyede çalmaya başladı. Halkımızın, esnafımızın, vatandaşımızın dikkatini en yüksek seviyeye çıkartılması noktasında böyle bir harekete ihtiyacımız vardı." dedi.

Vali açıkladı:Düğün ve taziyeler yasaklanabilir

"VAKALAR ARTMAYA DEVAM EDERSE TEDBİR ALMAKTAN ÇEKİNMEYECEĞİZ"

Açıklamalarını sürdüren Çakır,"Gerekiyorsa düğünlerin, taziyelerin yasaklanmasında ve çok ciddi sınırlamaların getirilmesi noktasında kararlar alabiliriz. Bu noktada Bakanlığımız genelgesi doğrultusunda Kastamonu Valiliği olarak hareket ediyoruz. Şu aşamada bu tedbir gündemimizde yok. Fakat ilk fırsatta gelebilir. Vakalar artmaya devam ederse, tedbir almaktan çekinmeyeceğiz" diye konuştu.

Vali açıkladı:Düğün ve taziyeler yasaklanabilirVali açıkladı:Düğün ve taziyeler yasaklanabilir

Tayfun Altuntaş
Editör


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