Vali Ali Yerlikaya açıkladı: "Otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulacak"
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında twitter hesabında yaptığı açıklamada "Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur." dedi.
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İstanbul'da toplu taşımada seyrek oturma düzeni uygulandı
28 Mart 2020 Cumartesi 14:56
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