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  3. Vali Ali Yerlikaya açıkladı: "Otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulacak"

Vali Ali Yerlikaya açıkladı: "Otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulacak"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında twitter hesabında yaptığı açıklamada "Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur." dedi.

Vali Ali Yerlikaya açıkladı: "Otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulacak"Vali Ali Yerlikaya açıkladı: "Otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulacak"

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28 Mart 2020 Cumartesi 14:56

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