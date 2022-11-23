Vali Cevdet Atay duyurdu: Düzce'de okullar bir gün daha tatil edildi

Deprem felaketinin yaşandığı Düzce'de okullar bir gün süreyle tatil edildi. Alınan kararı Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Melahat Ersoy
Editör
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Vali Cevdet Atay duyurdu: Düzce'de okullar bir gün daha tatil edildi

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, kent genelinde okullar tatil edilmişti. Alınan yeni karara göre okullar bir gün süreyle daha tatil edildi.

Vali Cevdet Atay duyurdu: Düzce'de okullar bir gün daha tatil edildi

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Düzce Valisi Cevdet Atay, "Değerli hemşerilerimiz, İlimizde yaşanan deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 24 Kasım 2022 tarihinde eğitim - öğretime bir (1) gün ara verilmiştir. Ayrıca Kamuda çalışan engelli ile hamile personel de idari izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı.

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