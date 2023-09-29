Vali Davut Gül, Arnavutköy'de yaptığı açıklamada yağışlar yarın öğlene kadar süreceğini belirterek İstanbulluları uyardı

Arnavutköy'de gündüz saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağışların ardından İstanbul Valisi Davut Gül, Arnavutköy İlçe Kaymakamlığı önünde konuşarak "Beklentimiz, yarın öğle saatlerine kadar sürecek olan yağışların herhangi bir zarara sebebiyet vermeden atlatılmasıdır" dedi.

VALİ DAVUT GÜL İSTANBULLULARI UYARDI

İstanbul genelinde gün içinde etkisini gösteren sağanak yağışta Arnavutköy ve çevre ilçelerde su basması ve yıkılmalar meydana geldi. Gece saatlerinde Arnavutköy'e gelerek incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, Arnavutköy Kaymakamlığı önünde konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

VALİ DAVUT GÜL:"TÜM KURUMLAR 7/24 GÖREVİNİN BAŞINDADIR"

Konu ile ilgili konuşan Vali Gül, "Su basan yerler, bodrum katları başta olmak üzere oralardaki yaşayan vatandaşlarımızın bu gece orada kalmamaları başka bir yerde barınmaları, barınacak yeri yoksa kamu eliyle misafir edilmesi hem AFAD hem de emniyet aracılığıyla vatandaşlarımıza duyuruluyor. Bu arada su basan yerlerin su tahliyesi, temizliğinin yapılması, yarın itibarıyla hasar tespiti yapılması planlanıyor. Beklentimiz, yarın öğle saatlerine kadar sürecek olan yağışların herhangi bir zarara sebebiyet vermeden atlatılmasıdır. Burada tüm kurumlar 7/24 görevinin başında. Vatandaşlarımızın özellikle su basan yerlerde bulunmamaları hayati önem taşıyor. Tekrardan ilimize, vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.

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