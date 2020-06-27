Valilik açıkladı! Bahçelievler'deki patlamadan acı haber geldi

İstanbul Valiliği'nden Bahçelievler'de tekstil atölyesinde meydana gelen patlamaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saat 04.55'te Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde, ilk belirlemelere göre gaz sıkışmasından dolayı bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine itfaiye, 112 sağlık ekibi ve polis sevk edilmiştir. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle meydana gelen yangın söndürülmüştür. Binanın üst katlarından panik halinde dışarı çıkarken hafif yaralanan 10 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edilmiş, yabancı uyruklu 1 kişinin hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Binada yangın sonrası soğutma çalışmaları tamamlanmış ve tedbir amaçlı olarak tahliye çalışması yapılarak bina boşaltılmıştır. Olay ile ilgili inceleme ve soruşturma yürütülmektedir"

Bahçelievler'de binada patlama! İki bina birbirinden ayrıldı

NE OLMUŞTU?

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir binanın giriş katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, patlama sonucunda çıkan yangını, müdahale ederek söndürdü.

Patlamanın gerçekleştiği ve bitişiğindeki bina, birbirinden ayrıldı.

İki binanın yanı sıra paraleldeki Sakıp Sabancı Caddesi'nde de bazı iş yerlerinin camlarının kırıldığı görüldü.

Cadde trafiğe kapatılırken aralarında hasar görenlerin de yer aldığı araçlar, bulundukları yerden çekicilerin yardımıyla kaldırıldı.

İtfaiye, İGDAŞ ve elektrik işleri ekiplerinin incelemeleri sürüyor.