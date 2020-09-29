Valilik açıkladı! O ilimizde gösteri ve etkinlikler 15 gün yasaklandı!

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya üzerinde 120'den fazla ülkede etkili olduğu ve büyük paniğe yol açtığı belirtildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılarak ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye genelinde de yayıldığı aktarılan açıklamada, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 19. Madde, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Madde 11/A ve 11/C hükümleri doğrultusunda sadece valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği etkinliklerin gerçekleştirilebileceğine dikkat çekildi.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı, bildiri, broşür dağıtmak, afiş poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans vb. tüm etkinlikler 13 Ekim saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır."

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaştı.

Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 68 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi, toplam can kaybı 8 bin 130’e yükseldi. Bugün toplam 114 bin 940 test yapılırken, bin 427 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 317 bin 272 oldu. Bugün iyileşen bin 452 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 278 bin 504'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 6,5, toplam ağır hasta sayısının ise bin 583 olduğu açıklandı.