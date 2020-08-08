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  3. Valilik açıkladı: Taziye ziyaretleri yasaklandı!

Valilik açıkladı: Taziye ziyaretleri yasaklandı!

Koronavirüsle mücadelemiz devam ederken vakaların yeniden artmasıyla beraber il bazında yeni kısıtlama kararları alınmaya başladı. Kilis'te yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında taziye ziyaretleri yasaklandı.

Valilik açıkladı: Taziye ziyaretleri yasaklandı!

Kilis Valiliği'nden yapılan açıklamada, filyasyon çalışmalarında son günlerde vaka artışlarının belirlendiği ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun salgınla mücadele için yeni tedbirler aldığı duyuruldu.

Bu bağlamda, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun salgınla mücadele için taziyelerle ilgili karar aldığı belirtilen açıklamada, şu kararlar açıklandı:

Valilik açıkladı: Taziye ziyaretleri yasaklandı!

"Taziyelerin salgın döneminde toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmamasını teminen, taziye evlerindeki taziye kabulü yasak olmaya devam etmekle birlikte, cenaze sahiplerinin evlerinde, işletmelerinde veya bu alanların yakın çevreleri ile diğer açık alanlarda taziye kabullerinin yasaklanmasına karar verilmiştir."

Valilik açıkladı: Taziye ziyaretleri yasaklandı!

TÜRKİYE GÜNLÜK KORONA VİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Korona virüsü  için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 1185 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 238 bin 450, can kaybı 5 bin 813 oldu. 

Valilik açıkladı: Taziye ziyaretleri yasaklandı!

Kübra Kaçmaz
Editör


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