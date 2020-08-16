Valilik duyurdu! 65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlama geldi

Koronavirüs salgınında artan vaka sayıları nedeniyle risk grubunda yer alan 65 yaş ve üstü vatandaşlara birtakım kısıtlamalar getiriliyor. Bu kapsamda Manisa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada,“Risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla; bu yaş grubundaki vatandaşlarımızın 15.08.2020 tarihinden itibaren 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının yasaklanmasına, ilimizde kurulan semt/ilçe pazarlarına 15.08.2020 tarihinden itibaren saat 17.30 dan sonra girmelerinin yasaklanmasına, birinci derece yakınları ile amcası, dayısı, teyzesi ve halası oldukları kişilerin düğünleri dışında kalan düğünlere 15.08.2020 tarihinden itibaren katılmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, kent genelinde yayaların yol ve kaldırımları sosyal mesafeyi koruyabilecek şekilde kullanmaları amacıyla ticari iş yeri ve konutların önüne malzeme konulmasına da yasak getirildi. Kararda, şu ifadelere yer verildi:

“Yayaların yol ve kaldırımlarda sosyal mesafeyi koruyacak şekilde yürümelerine engel olmaları ve bunun virüsün yayılımının çoğalması nedenlerinden olmasından dolayı; her türlü ticari iş yeri ile konutların önünde bulunan yaya kaldırımlarına mal ve malzeme konulmasının yasaklanmasına, bu alanlardaki her türlü işgalinin engellenmesine, uygulamanın büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri ile kolluk güçleri tarafından koordineli bir şekilde birlikte yapılmasına, 31.08.2020 tarihinden itibaren İlimizde personel ve okul servisi olarak kullanılan araçlarda uyulması gereken kurallara, ilgili mevzuat hükümleri ve Sağlık Bakanlığının yayımlamış olduğu Covid-19 Rehberleri maddelerine ek olarak araç içerisinde maske takılması zorunluluğunu ihlal edenlerin tespit edilmesi için, kayıt yapabilecek kamera takılmasına; kayıtların en az 30 gün süreyle saklı tutulmasına, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının önemine istinaden mesire, piknik, alanlarında oturma yerleri arasındaki mesafenin en az 4 metre olacak şekilde ayarlanmasının sağlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

KARARLA UYMAYANLARA CEZA UYGULANACAK

Öte yandan alınan kararla uymayan kişiler için Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verileceği ve Türk Ceza Kanunun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı bildirildi.