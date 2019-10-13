Valilikten duyuru: Okullar 3 gün tatil

Mardin Valiliğinden açıklama yapıldı. Valilik tarafından, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Nusaybin'in tamamındaki, Artuklu ile Kızıltepe ilçelerinde ise sınır boylarındaki okullarda eğitime 3 gün ara verildiği açıklandı.

Nusaybin'de ve Kızıltepe ilçesinin Şenyurt ve Akdoğan mahallelerinde geçen hafta okullar 2 gün tatil edilmişti.