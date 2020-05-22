Valör nedir? Valör ne demek? Valör tarihi ne demek?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun bugünden itibaren gerçek ve tüzel kişilerin 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacağını duyurdu. Alınan kararın ardından vatandaşlar interner arama motorlarındaValör nedir? Valör ne demek? Valör tarihi ne demek? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

VALÖR NEDİR?

Valör, faiz hesaplamasına başlangıç oluşturan tarihe denilmektedir. Valör, işlemin yapılış tarihi ile işlemin gerçekleşme, değer kazanma tarihi arasındaki farkı anlatmaktadır. Bankacılık sisteminde bu kelime valör tarihi olarak karşımıza çıkar. Borç geçen işlemler için valör, işlemin yapıldığı gündür.

VALÖR TARİHİ NE DEMEK?

Valör tarihi, işlemin karşılıklı olarak muhasebe hesaplarına alacak ve borç geçtiği, özetle işlemin fiilen gerçekleştiği tarihtir. Fransızca "valeur" kelimesinden dilimize geçmiştir.

BDDK'NIN ALDIĞI VALÖR KARARI NEDİR?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yarından itibaren gerçek ve tüzel kişilerin 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacağını açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21.05.2020 tarih ve 9033 sayılı kararı ile finansal piyasaların istikrarlı işleyişine ve kredi sisteminin etkin çalışmasına katkıda bulunulmasını teminen 22.05.2020 tarihinden itibaren gerçek ve tüzel kişilerin günlük 100 gr ve üzerinde altın alım işlemlerinde, altının ilgilinin hesabına aktarılmasının ve/veya kullanıma açılmasının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine ve konunun Kuruluş Birlikleri vasıtasıyla tüm bankalara duyurulmasına karar verilmiştir."