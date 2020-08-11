Van Çıtak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak için İçişleri Bakalığının koordinesinde düzenlenen operasyonlar sürüyor. Bu kapsamda Van'ın Çıtak ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 terörist İl Jandarma Komutanlığı personellerince etkisiz hale getirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada,"İç güvenlik operasyonları kapsamında;Van-Çatak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Teröristlerle birlikte, 1 adet Kalaşnikof Piyade tüfeği, 1 adet M16 Piyade tüfeği, 2 adet el bombası,5 adet kalaşnikof şarjör, 5 adet M16 şarjörü, 150 adet (7.62) mm fişek, 150 adet (5.56) mm fişek ele geçirildi. Bölgede operasyon devam ediyor. " ifadelerine yer verildi.