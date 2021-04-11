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  3. Van Gölü'ne uçan otomobilde 4 kişi yaralandı

Van Gölü'ne uçan otomobilde 4 kişi yaralandı

Van'ın Gevaş ilçesinde otomobil kontrolden çıkarak Van Gölü'ne uçması sonucu 4 kişi yaralandı.

Van Gölü'ne uçan otomobilde 4 kişi yaralandı

Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Göründü ile Altınsaç mahalleleri arasında meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak 20 metre yükseklikten Van Gölü'ne uçtu. Bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerince araçtaki 4 kişi kurtarılarak ambulansla Gevaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Öte yandan, Van-Erciş karayolu üzerindeki Cezaevi Kavşağı'nda meydana gelen kazada ise 4 kişi yaralandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Van Gölü'ne uçan otomobilde 4 kişi yaralandı

Van Gölü'ne uçan otomobilde 4 kişi yaralandı

Van Gölü'ne uçan otomobilde 4 kişi yaralandı

Van Gölü'ne uçan otomobilde 4 kişi yaralandı

Van Gölü'ne uçan otomobilde 4 kişi yaralandı

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