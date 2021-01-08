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Van güvenlik güçleri açıkladı! 2020 yılında 7 ton 897 kilo uyuşturucu ele geçirdi

Van'da güvenlik güçleri tarafından 2020 yılına ait verilerini açıkladı. Gerçekleştirilen bin 299 operasyonda 7 ton 897 kilo 262 gram uyuşturucu madde ile bin 560 kök hint keneviri ele geçirildi.

Van güvenlik güçleri açıkladı! 2020 yılında 7 ton 897 kilo uyuşturucu ele geçirdi

Van'da güvenlik güçleri tarafından 2020 yılında gerçekleştirilen bin 299 operasyonda 7 ton 897 kilo 262 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan bin 735 kişiden 342'si tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çalışmalar kapsamında 2020 yılında gerçekleştirilen bin 299 operasyonda 7 ton 897 kilo 262 gram uyuşturucu madde ile bin 560 kök hint keneviri ele geçirilirken, gözaltına alınan bin 735 kişiden 342'si tutuklandı.

Van güvenlik güçleri açıkladı! 2020 yılında 7 ton 897 kilo uyuşturucu ele geçirdi

Narkotik dedektör köpekleri uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası olurken, operasyonlarda polis ve jandarmanın büyük destekçisi oluyor. Uyuşturucu tacirlerinin, akla gelmeyen "zula" diye tabir edilen bölmelere uyuşturucuları saklarken, polis ve jandarma ekiplerinin deneyimli dedektör narkotik köpeklerinden kaçmıyor. 2020 yılında gerçekleştirilen bin 299 operasyonda 5 ton 622 kilo 647 gram eroin, bin 282 kilo 637 gram esrar, 254 kilo 394 gram afyon sakızı, 738 kilo 548 gram metamfetamin, bin 560 kök hint keneviri ile 2 milyon 21 bin 313 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van güvenlik güçleri açıkladı! 2020 yılında 7 ton 897 kilo uyuşturucu ele geçirdi

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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