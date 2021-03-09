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Van Nüfusu 2020 - 2021 | Van Yüzölçümü nedir?

2020 - 2021 Van nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Van nüfusu kaç oldu? sorusu yanıtını bulmuş oldu. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Van ilinin nüfusunun 1 milyon 149 bin 342 kişi olduğu açıklandı. Haberimizde Van yüz ölçümü nedir? sorusuna da yanıt bulabilirisiniz.

Van Nüfusu 2020 - 2021 | Van Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Van Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Van nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Van Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Van nüfusu geçen yıla göre 12585 kişi artarak 1 milyon 149 bin 342 kişi oldu ( 2019 yılında Van nüfusu 1 milyon 136 bin 757 kişiydi ) . İstanbul ilinde 585 bin 854 erkek, 563 bin 488 kadın yaşamaktadır.

Van Alan kodu nedir?

Van ilinin telefon alan kodu 0 432 şeklinde başlamaktadır.

Van yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Van ilinin yüz ölçümü 20921 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 5 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Van Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Van ilinin plaka kodu 65 olarak belirlenmiştir

Van Nüfusu 2020 - 2021 | Van Yüzölçümü nedir?

Van 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Van 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 1149342

Van 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 585854       

Van 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 563488       

Van 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 19

Van 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 4,79 Kişidir.

Van 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 26,98 olduğu görülmektedir.

Van 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 23,56 olduğu görülmektedir.

Van 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 562 kişi boşanmıştır.

Van 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 4429

Van 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 1149342         

Van 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 585854

Van 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 563488               

Van 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : -

Van 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : -              

Van 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : -              

Van 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 60 kişidir.

Van Nüfusu 2020 - 2021 | Van Yüzölçümü nedir?

Van 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 578044  Kadın : 558713  Toplam : 1136757  Nüfus yoğunluğu : 59 kişidir.  

Van 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 578044  Kadın : 558713  Toplam : 1136757  

Van 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : -  Kadın : -  Toplam : -  

Van 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 574461  Kadın : 549323  Toplam : 1123784  Nüfus yoğunluğu : 58 kişidir.  

Van 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 574461  Kadın : 549323  Toplam : 1123784  

Van 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : -  Kadın : -  Toplam : -  

Van 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 563824  Kadın : 543067  Toplam : 1106891  Nüfus yoğunluğu : 57 kişidir.  

Van 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 563824  Kadın : 543067  Toplam : 1106891  

Van 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : -  Kadın : -  Toplam : -  

Van 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 561592  Kadın : 538598  Toplam : 1100190  Nüfus yoğunluğu : 57 kişidir.  

Van 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 561592  Kadın : 538598  Toplam : 1100190  

Van 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : -  Kadın : -  Toplam : -  

Van 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 560480  Kadın : 535917  Toplam : 1096397  Nüfus yoğunluğu : 57 kişidir.  

Van 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 560480  Kadın : 535917  Toplam : 1096397  

Van 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : -  Kadın : -  Toplam : -  

 

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