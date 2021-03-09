Van Nüfusu 2020 - 2021 | Van Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Van Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Van nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Van Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Van nüfusu geçen yıla göre 12585 kişi artarak 1 milyon 149 bin 342 kişi oldu ( 2019 yılında Van nüfusu 1 milyon 136 bin 757 kişiydi ) . İstanbul ilinde 585 bin 854 erkek, 563 bin 488 kadın yaşamaktadır.

Van Alan kodu nedir?

Van ilinin telefon alan kodu 0 432 şeklinde başlamaktadır.

Van yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Van ilinin yüz ölçümü 20921 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 5 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Van Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Van ilinin plaka kodu 65 olarak belirlenmiştir

Van 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Van 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 1149342

Van 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 585854

Van 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 563488

Van 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 19

Van 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 4,79 Kişidir.

Van 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 26,98 olduğu görülmektedir.

Van 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 23,56 olduğu görülmektedir.

Van 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 562 kişi boşanmıştır.

Van 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 4429

Van 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 1149342

Van 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 585854

Van 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 563488

Van 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : -

Van 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : -

Van 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : -

Van 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 60 kişidir.

Van 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 578044 Kadın : 558713 Toplam : 1136757 Nüfus yoğunluğu : 59 kişidir.

Van 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 578044 Kadın : 558713 Toplam : 1136757

Van 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Van 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 574461 Kadın : 549323 Toplam : 1123784 Nüfus yoğunluğu : 58 kişidir.

Van 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 574461 Kadın : 549323 Toplam : 1123784

Van 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Van 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 563824 Kadın : 543067 Toplam : 1106891 Nüfus yoğunluğu : 57 kişidir.

Van 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 563824 Kadın : 543067 Toplam : 1106891

Van 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Van 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 561592 Kadın : 538598 Toplam : 1100190 Nüfus yoğunluğu : 57 kişidir.

Van 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 561592 Kadın : 538598 Toplam : 1100190

Van 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Van 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 560480 Kadın : 535917 Toplam : 1096397 Nüfus yoğunluğu : 57 kişidir.

Van 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 560480 Kadın : 535917 Toplam : 1096397

Van 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -