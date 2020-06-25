AFAD verilene göre Van'ın Özalp ilçesinde saat 13.03'te 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem yerin 6,94 kilometre altında kayıt edildi.Depremin etkisiyle vatandaşlar kendini sokağa attı.Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremle ilgili şimdiye kadar herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Kandilli Rasthanesi verilerine göre ise deprem 5.1 büyüklüğünde yerin 5.0 kilometre altında kayıt edildi.

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BAKAN SOYLU: BİR EVDE KISMİ YIKIK İHBARI VAR

Depreme ilişkin açıklama yapan Bakan Soylu,"Van’da 13.03’de meydana gelen 5.4 büyüklüğünde depremde Özalp merkezde yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor.Köyler de taranıyor.Şu ana kadar köylerden sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var.Gelişmeler Van Valiliği ve AFAD Başkanlığımızca kamuoyuna bildirilecektir.Geçmiş olsun." dedi.

Van’da 13.03’de meydana gelen 5.4 büyüklüğünde depremde Özalp merkezde yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor

Köyler de taranıyor

Şu ana kadar köylerden sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var

Gelişmeler Van Valiliği ve AFAD Başkanlığımızca kamuoyuna bildirilecektir

Geçmiş olsun — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 25, 2020

VALİ BİLMEZ: ŞU AN İÇİN BİLDİRİLEN BİR HASAR YOK

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, deprem ilişkin olarak, "Şu an için depremin merkez üssü Özalp ilçesinden bildirilen bir hasar yok. Ekiplerin araştırması sürüyor." dedi.

Merkez üssü Özalp ilçemiz olan 5.4 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun.



İlk belirlemelere göre herhangi olumsuz bir durum yok, ekiplerimiz mahallelerde taramalarını sürdürüyor. — Mehmet Emin Bilmez (@valibilmez) June 25, 2020

Twitter hesabından depreme ilişkin yeni bir açıklama yapana Vali Bilmez,"Merkez üssü Özalp ilçemiz olan 5.4 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun.İlk belirlemelere göre herhangi olumsuz bir durum yok, ekiplerimiz mahallelerde taramalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Vali Bilmez, "Bir köyde bir ev kısmen yıkıldı, can kaybımız yok.Bazı köylerde hasar gören evler var. Bölgede hasar tespit çalışmalarına başladık." dedi.

Ayrıntılar gelecek...

Deprem hakkında değerlendirmelerde bulunan Prof.Dr. Şükrü Ersoy,"Artçıları izliyoruz. 5.4'lük depremin artçıları en az bir hafta sürecektir."