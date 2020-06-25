Van Özalp'te şiddetli deprem
AFAD, Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem çevre illerden de hissedilirken vatandaşlar kendini sokağa attı. Depreme ilişkin açıklama yapan Vali Bilmez,"Bildirilen bir hasar yok. Ekiplerin araştırması sürüyor" dedi.
AFAD verilene göre Van'ın Özalp ilçesinde saat 13.03'te 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem yerin 6,94 kilometre altında kayıt edildi.Depremin etkisiyle vatandaşlar kendini sokağa attı.Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremle ilgili şimdiye kadar herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.
Kandilli Rasthanesi verilerine göre ise deprem 5.1 büyüklüğünde yerin 5.0 kilometre altında kayıt edildi.
BAKAN SOYLU: BİR EVDE KISMİ YIKIK İHBARI VAR
Depreme ilişkin açıklama yapan Bakan Soylu,"Van’da 13.03’de meydana gelen 5.4 büyüklüğünde depremde Özalp merkezde yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor.Köyler de taranıyor.Şu ana kadar köylerden sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var.Gelişmeler Van Valiliği ve AFAD Başkanlığımızca kamuoyuna bildirilecektir.Geçmiş olsun." dedi.
Van’da 13.03’de meydana gelen 5.4 büyüklüğünde depremde Özalp merkezde yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 25, 2020
Köyler de taranıyor
Şu ana kadar köylerden sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var
Gelişmeler Van Valiliği ve AFAD Başkanlığımızca kamuoyuna bildirilecektir
Geçmiş olsun
VALİ BİLMEZ: ŞU AN İÇİN BİLDİRİLEN BİR HASAR YOK
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, deprem ilişkin olarak, "Şu an için depremin merkez üssü Özalp ilçesinden bildirilen bir hasar yok. Ekiplerin araştırması sürüyor." dedi.
Merkez üssü Özalp ilçemiz olan 5.4 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun.— Mehmet Emin Bilmez (@valibilmez) June 25, 2020
İlk belirlemelere göre herhangi olumsuz bir durum yok, ekiplerimiz mahallelerde taramalarını sürdürüyor.
Twitter hesabından depreme ilişkin yeni bir açıklama yapana Vali Bilmez,"Merkez üssü Özalp ilçemiz olan 5.4 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun.İlk belirlemelere göre herhangi olumsuz bir durum yok, ekiplerimiz mahallelerde taramalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.
Vali Bilmez, "Bir köyde bir ev kısmen yıkıldı, can kaybımız yok.Bazı köylerde hasar gören evler var. Bölgede hasar tespit çalışmalarına başladık." dedi.
Ayrıntılar gelecek...
Deprem hakkında değerlendirmelerde bulunan Prof.Dr. Şükrü Ersoy,"Artçıları izliyoruz. 5.4'lük depremin artçıları en az bir hafta sürecektir."
HABERE YORUM KAT