Misli.com 2. Lig'de futbol heyecanı sürüyor. 2. hafta maçlarının oynanacağı Cumartesi gününde, Van Spor ve Kırklarelispor karşı karşıya geliyor. 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden iki takımda, sezona beraberlikle başlamıştı. Van Spor, Tarsus İdman Yurdu deplasmanında 1-1'lik beraberlik aldı. Kırklarelispor ise Sivas Belediyespor'u ağırladığı maçtan 1-1'lik beraberlik aldı. İki takımda bu hafta 3 puanla tanışmak istiyor. Peki, Van Spor - Kırklarelispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

VAN SPOR - KIRKLARELİSPOR NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

2. Lig'de 26 Eylül Cumartesi (bugün) oynanacak olan Van Spor - Kırklarelispor mücadelesi saat 15.00'de izleyicilerle buluşacak. Van Atatürk stadında oynanacak zorlu maçı, hakem Hasan Kaçar yönetecek. Hasan Kaçar'ın yardımcılıklarını ise Birtan Yavuz ve Cankut Gönenç üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Bu yıl TFF ve Misli.com arasında yapılan sponsorluk anlaşması sonucunda 2. Lig ve 3. Lig maçlarının bir kısmı Misli.com uygulamalarından izlenebilecek. Van Spor - Kırklarelispor maçı da bugün saat 15.00'de Misli.com IOS ve Android uygulamalarından izleyicilerle buluşacak.

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