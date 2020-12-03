Van Spor - Serik Belediyespor maçı CANLI İZLE LİNKİ

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta 13. hafta maçları başlıyor. Zorlu karşılaşmaların birçoğı Misli.com uygulamalarından canlı olarak izlenebilecek. Canlı yayınlanacak maçlar arasında Van Spor - Serik Belediyespor maçı da bulunuyor. İki takım hakkında son bilgilere yer verdiğimiz haberimizde, Misli.com canlı maç izleme linkini de bulabilirsiniz.

Bu sezon ligde 12 maça çıkan Van Spor topladığı 24 puan ile ligin 3. sırasında yer alıyor. Serik Belediyespor ise 12 maçta 20 puana sahip oldu ve 5. sırada yerini aldı. Bu ligde Van Spor evinde 6 maçtır kaybetmiyor, toplamda 4 maçtır kazanıyor.

Van Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele, bugün saat 13.00'de başlayacak. Karşılaşma, Volkan Şeker tarafından yönetilecek. Volkan Şeker'in yardımcılıklarını ise Emre Aslan ve Servet Bozkurt üstlenecek.

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