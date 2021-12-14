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  3. Van Valiliği'nden flaş açıklama: 15 gün boyunca yasaklandı

Van Valiliği'nden flaş açıklama: 15 gün boyunca yasaklandı

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada kentte yapılacak gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 15 gün yasaklandığı ifade edildi.

Van Valiliği'nden flaş açıklama: 15 gün boyunca yasaklandı

Van Valiliği, kentte yapılacak gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 15 gün boyunca yasaklandığını duyurdu.

Açıklamada, kentte 15 Aralık Çarşamba itibarıyla 29 Aralık Çarşamba son gün olmak üzere; 15 gün süre ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2911 Sayılı Kanunun ilgili hükümlerine istinaden yasaklandığı belirtildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla Van ili coğrafi sınırları içerisinde 15/12/2021 tarihinden geçerli 29/12/2021 tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süre ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2911 Sayılı Kanunun ilgili hükümlerine istinaden yasaklanmıştır. İlimizde düzenlenecek olan basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması, 5442 sayılı İl idaresi Kanununun 11. Maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında mülki idare amirinin iznine bağlanmıştır”

Van Valiliği'nden flaş açıklama: 15 gün boyunca yasaklandı

Berkem Temizel
Gece Editörü
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