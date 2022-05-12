Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi ile Van Valisi olarak atanan Ozan Balcı vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Van Valisi Ozan Balcı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ozan Balcı biyografisi...

OZAN BALCI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? OZAN BALCI BİYOGRAFİSİ

Ozan Balcı, 1974 yılında Ardahan'da dünyaya geldi. 1994 yılında ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Exeter Üniversitesi Tarih, Politika ve Sosyoloji Bölümü'nde ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Yönetim Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.

Ardahan-Damal, Balıkesir-Havran İlçelerinde Kaymakamlık Vekilliği, Ordu-Akkuş, Adıyaman-Çelikhan, Siirt-Eruh, Sakarya-Taraklı, Şanlıurfa-Birecik, Samsun-Vezirköprü, Amasya-Merzifon Kaymakamlıkları ve Şırnak Vali Yardımcılığı görevlerinde bulunan Balcı, bir süre eski T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığında çalıştı. 20.08.2017 tarihli ve 2017/345 sayılı Müşterek Kararname ile atandığı Diyarbakır-Kayapınar Kaymakamlığı görevine 12.09.2017 tarihinde başladı. Aynı zamanda Diyarbakır-Kayapınar Belediye Başkan Vekili görevini de yürüttü.

2018/202 sayılı Valiler Kararnamesi ile Tokat Valisi olarak atanan Ozan Balcı, 12 Mayıs 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Van Valisi olarak atandı.