Van'da 10 yıllık eşini öldürüp ihbarda bulunarak kaçtı

Alkanat Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Remzi Yok ve 28 yaşındaki eşi Aysel Yok henüz bilinemeyen bir nedenle tartıştı. Öfkelenen koca eline aldığı av tüfeğiyle eşini vurduktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp durumu ihbar etti.

Remzi Yok, ardından evden kaçarken, eve gelen ekipler genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Kadın cinayetine kurban giden Aysel Yok'un cansız bedeni ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ardından da otopsi işlemleri için Van'a gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayıplara karışan Remzi Yok'un yakalanması için drone destekli geniş çaplı arama çalışması başlattı. Talihsiz 4 çocuk ise Van Gölü Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğünde koruma altına alındı.