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  3. Van'da 10 yıllık eşini öldürüp ihbarda bulunarak kaçtı

Van'da 10 yıllık eşini öldürüp ihbarda bulunarak kaçtı

Van'ın Erciş ilçesinde 31 yaşındaki Remzi Yok, 4 çocuğunun annesini evde av tüfeğiyle öldürdükten sonra telefonla 112 Acil Çağrı Merkezine haber verip olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aysel Yok'un cansız bedeniyle karşılaştı.

Van'da 10 yıllık eşini öldürüp ihbarda bulunarak kaçtı

Alkanat Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Remzi Yok ve 28 yaşındaki eşi Aysel Yok henüz bilinemeyen bir nedenle tartıştı. Öfkelenen koca eline aldığı av tüfeğiyle eşini vurduktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp durumu ihbar etti. 

Remzi Yok, ardından evden kaçarken, eve gelen ekipler genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Kadın cinayetine kurban giden  Aysel Yok'un cansız bedeni ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ardından da otopsi işlemleri için Van'a gönderildi.

Van'da 10 yıllık eşini öldürüp ihbarda bulunarak kaçtı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayıplara karışan Remzi Yok'un yakalanması için drone destekli geniş çaplı arama çalışması başlattı. Talihsiz 4 çocuk ise Van Gölü Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğünde koruma altına alındı.

Van'da 10 yıllık eşini öldürüp ihbarda bulunarak kaçtı

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