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  3. Van'da 2 işçiyi şehit eden terör örgütü mensupları etkisiz hale getirildi

Van'da 2 işçiyi şehit eden terör örgütü mensupları etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Van kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristin, 8 Haziran'da iki işçinin hayatını kaybettiği saldırının faillerinden olduğu belirlendi" denildi.

Van'da 2 işçiyi şehit eden terör örgütü mensupları etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, "Van kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristin, 8 Haziran'da iki işçinin hayatını kaybettiği saldırının faillerinden olduğu belirlendi." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Çatak kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerince müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, *3* terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

*Etkisiz hale getirilen teröristlerin, 8 Haziran'da Belbuka yaylasında yol yapım çalışması yapan işçileri taşıyan servis aracının geçişi sırasında el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 2 işçinin şehit olduğu saldırının faillerinden olduğu tespit edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Berkem Temizel
Gece Editörü


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