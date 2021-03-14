Son dakika... Kandilli Rasathanesi'nin verilerine Van Muradiye'de saat 18.26'da 3.3 şiddetinde deprem meydana geldi.

Depremin 5.0 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin web sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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