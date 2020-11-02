Van’da 3 kilogram metamfetamin maddesi yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesinde C.D. isimli şahsın aracında ve iş yerinde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramada 3 parça halinde toplam 3 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak gözaltına alınan C.D., müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir" denildi.