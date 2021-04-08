Van'da 3 okul karantinaya alındı!
Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan koronavirüs risk haritasında orta riskteki iller arasında yer alan Van'da bir lise ve 2 ilk ve ortaokul, koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine karantinaya alındı.
Van'da koronavirüs vakaları artış gösteriyor. Gevaş ilçesinde bulunan İzzedin Şir Anadolu Lisesi, Atatürk ve Abalı ilk ve ortaokulunda personel ve öğretmenlere yapılan testler pozitif çıktı.
3 okulda tespit edilen vakalar nedeniyle söz konusu okullar 10 gün süreyle tatil edildi.
Van’ın Gevaş ilçesinde bulunan bir lise ve 2 ilk ve ortaokul, korona virüs nedeniyle 10 gün süreyle tatil edildi.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun tatil kararının ardından okullarda dezenfekte çalışmasına başlandı.