Van'da 3 okul karantinaya alındı!

Van'da koronavirüs vakaları artış gösteriyor. Gevaş ilçesinde bulunan İzzedin Şir Anadolu Lisesi, Atatürk ve Abalı ilk ve ortaokulunda personel ve öğretmenlere yapılan testler pozitif çıktı.

3 okulda tespit edilen vakalar nedeniyle söz konusu okullar 10 gün süreyle tatil edildi.

Van’ın Gevaş ilçesinde bulunan bir lise ve 2 ilk ve ortaokul, korona virüs nedeniyle 10 gün süreyle tatil edildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun tatil kararının ardından okullarda dezenfekte çalışmasına başlandı.