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Van'da 3 okul karantinaya alındı!

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan koronavirüs risk haritasında orta riskteki iller arasında yer alan Van'da bir lise ve 2 ilk ve ortaokul, koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine karantinaya alındı.

Van'da 3 okul karantinaya alındı!

Van'da koronavirüs vakaları artış gösteriyor. Gevaş ilçesinde bulunan İzzedin Şir Anadolu Lisesi, Atatürk ve Abalı ilk ve ortaokulunda personel ve öğretmenlere yapılan testler pozitif çıktı.

3 okulda tespit edilen vakalar nedeniyle söz konusu okullar 10 gün süreyle tatil edildi. 

Van’ın Gevaş ilçesinde bulunan bir lise ve 2 ilk ve ortaokul, korona virüs nedeniyle 10 gün süreyle tatil edildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun tatil kararının ardından okullarda dezenfekte çalışmasına başlandı. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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